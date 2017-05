Arthur barátja, a nagy bunyós 

Guy Ritchie új filmjét, az Arthur király – A kard legendájá-t (King Arthur: Legend of the Sword, hazai bemutató május 11.) az egyik főszereplője nemrégiben úgy jellemezte, hogy abban A Gyűrűk Ura találkozik A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső-vel. Bármelyik irányból is közelítsünk, a filmbeli akciójelenetekre ez így is, úgyis igaz: az új Arthur-film laza és kemény, mintha londoni gengszterek között játszódna, és szemkápráztatóan nagystílű, mint egy igazi fantasy.

A főszereplő, Charlie Hunnam így is készült: számos kaszkadőr segítségével tréningezett, a mozgását pontosan megkoreografálták, mindenféle trükkel segítették – munka közben nem is történt baleset.

– Az egyik nap viszont egy csomó sántikáló, horzsolásokkal borított színészt láttam a melegedőben – mesélte nemrég újságíróknak Hunnam.

– Mindenki panaszkodott és vadul fájlalta valamiét. Ijedten kérdeztem, hogy mi történt, erre az volt a válasz: „ma Djimon Hounsou-val volt jelenetünk.” Valahogy nem tudta elviselni, ha ő kapott ütéseket, mindig visszavágott…

Hounsou Bedivere-t, Arthur egyik barátját alakítja a filmben, úgyhogy kettejüknek sosem kellett egymással megküzdeniük: így úszhatta meg Hunnam komoly sérülés nélkül a filmet.