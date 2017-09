Emilia Clarke elhagyja a Han Solo-film forgatását

Szerencsére nem rossz dolog miatt hagyja ott a Trónok Harcával világhírűvé vált színésznő a munkálatokat, hanem mert végzett jelenetei felvételével. A hírt, miszerint a Kirát megtestesítő Emilia Clarke befejezte a készülő Star Wars spin-off forgatását, maga Ron Howard osztotta meg Twitter-oldalán.

@emiliaclarke has wrapped filming on #UntitledHanSoloMovie. She's given us a terrifically strong & exciting character. Fun 2 work with, 2! pic.twitter.com/msfLd9OL86 — Ron Howard (@RealRonHoward) September 24, 2017

„Emilia Clarke befejezte a még név nélküli Han Solo-film forgatását. Eszméletlenül erős és izgalmas karaktert köszönhetünk neki. Élmény volt vele dolgozni!”

– kommentálta a fénykép alá Howard.

Az említett film az utóbbi hónapokban már jó párszor port kavart. Először az eredeti rendezőpáros miatt volt hangos a világsajtó. Chris Miller és Phil Lord távozásának igazi okára június végén derült fény, mikor a The Hollywood Reporter egyik cikkében boncolgatta a témát.

Kezdetben úgy hírlett, a már jól megszokott „kreatív nézetkülönbségekre” hivatkozva váltak meg a duótól, de ezt tovább vizsgálva kiderült, Kathleen Kennedy producer és Lawrence Kasdan forgatókönyvíró a kezdetek óta nem szimpatizáltak Millerékkel. Igen szokatlan lépés volt ez tőlük, hiszen ritkán van arra precedens, hogy a rendezőt (esetünkben kettőt) „kirúgják” a munka közepén.

A stúdió nem hezitált sokáig, azonnal felkért egy ismert direktort, így a rendezői széket Ron Howard örökölte meg, aki azóta is lelkesen posztolja kulissza mögötti képeit közösségi oldalaira. Így történt ez Emilia Clarke búcsúját megelőzően is. Múlt szombaton két fényképpel is megajándékozta a rajongókat Howard.

Shooting a scene about desperate and dangerous times in the Galaxy pic.twitter.com/AtNZPOkzFO — Ron Howard (@RealRonHoward) September 23, 2017

Shooting a scene about desperate and dangerous times. A post shared by RealRonHoward (@realronhoward) on Sep 22, 2017 at 1:10pm PDT

„Leforgatunk egy jelenetet a galaxis sötét és kétségbeejtő korszakáról.”

-írta mindkét posztja alá.

Láthatjuk, hogy a birodalom bizony nincs valami fényes állapotban, amely a lázadóknak sem jelent jót a történetben, azonban reméljük, a produkció esetében nem kell további malőrökre számítani.

Ahogyan azt már korábban megírtuk, egy szereplőről, név szerint Michael K. Williamsről már tudjuk, hogy beletört a bicskája a Howard által elrendelt pótforgatásokba, hiszen nem tudta összeegyeztetni másik filmjének munkálatait a Han Solo-éval. Williams egy különleges lényt, egy félig embert, félig állatot alakított volna, azonban távozásra kényszerült.

Ha (most már) minden jól alakul, 2018. májusának végén mi is élvezhetjük a Star Wars-krónika egyik külön történetének izgalmait a mozikban.