Kihagyhatatlan mozifilmek novemberben

Október utolsó napjait taposva kukkantsunk rá a novemberi mozipremierekre, hiszen jobbnál-jobb filmek bőséges kínálata vár minket az év utolsó előtti hónapjában is. Kezdjük rögtön egy nagyágyúval.

Thor: Ragnarök (Premierdátum: 2017. november 1.)

A Marvel fenegyereke a Ragnarökben megválik hosszú szőke fürtjeitől, sőt kedves Mjölnirjét is elhagyja egy időre. Főhősünket utoljára akkor láttuk, mikor útnak indult, hogy kiderítse, ki manipulálta a Bosszúállókat az Ultron kora című rész végén. Ezt követően megtudja, hogy Loki vette át a hatalmat otthonukban, miután apjuk rejtélyes módon eltűnt. Testvére azonban nem erőskezű uralkodó, nem tud rendet tartani, így a börtönben raboskodó Hella kiszabadul. A nő Thort Sakaarra, a barbár bolygóra űzi, amit a ravasz Grandmaster irányít. Ekkor kell „kollegájával”, Hulkkal megküzdenie.

Gyilkosság az Orient expresszen (Premierdátum: 2017. november 9.)

A krimik királynőjének (Agatha Christie) tollából született világhírű Hercule Poirot útját igen rejtélyes bűnügy keresztezi. Az Isztambulból Párizsba tartó expressz utasai mind különleges emberek. Akad köztük görög orvos, angol színésznő és amerikai nagytőkés is, azonban az egyik éjjel történt gyilkosság után egy dolog közös lesz bennük: Mind gyanúsítottá válnak.

A film történeténél és karaktereinél már csak a szereposztása izgalmasabb. A stáblistán találjuk többek között Johnny Deppet, Penélope Cruz-t, Judi Dench-t, Daisy Ridley-t, Michelle Pfeiffer-t és Willem Dafoe-t is.

Rossz anyák karácsonya (Premierdátum: 2017. november 9.)

Amy, Kiki és Carla, vagyis a rossz anyák visszatérnek idén a mozikba! Az anyukák élete eleve nagyon stresszes, nem hiányzik még egy karácsonyi készülődés is a mindennapjaikba. A csajok eldöntik, hogy magasról tesznek az ünnepre, készülődésre és fellázadnak a „rendszer” ellen.

Azonban valamire nem számítottak. Hirtelen betoppannak az ő anyukáik, akik mindent felforgatnak.

A film apropójából Mila Kunis, Kristen Bell és Kathryn Hahn köréhez csatlakozik Susan Sarandon, Cheryl Hines, illetve Christine Baranski.

Az Igazság Ligája (Premierdátum: 2017. november 16.)

Egyedül nem mentheted meg a világot. Csatlakozz Te is a Ligához november 26-tól! Superman feláldozta magát, hogy az emberiség megmeneküljön. Ezzel pedig nem csak a Földet fenyegető veszélyt hárította el, hanem visszaadta a hitet Batmannek. A férfi úgy érzi, van még remény, ezért Wonder Woman segítségével próbál újabb szövetségeseket gyűjteni. Nincs sok idejük, ugyanis újabb veszély fenyegeti bolygónkat. Ekkor csatlakozik a duóhoz Aquaman, Kyborg és a Flash. Most rajtuk a világ szeme.

Boldog halálnapot! (Premierdátum: 2017. november 16.)

Születésnapod egyben halálod napja is. Minden nap. Az egyetemista Tree szülinapja reggelén zavartan ébred egy szintén tanuló srác kollégiumi szobájában. A furcsa találkozás után mit sem sejtve éli tovább életét, míg nem este egy rejtélyes maszkos alak kegyetlenül megöli. A történet itt azonban nem ér véget. Tree újra az említett helyszínen és ember mellett ébred összezavarodva. Nem érti mi történt és hogyan élhette túl a tegnap esti támadást.

Minden egyes nap ugyanúgy kezdődik és brutális halálával ér véget. A lánynak rá kell jönnie, ki lehet a támadója és mi okból bántja őt.

Coco (Premierdátum: 2017. november 23.)

Az animációsfilm-rajongók sem maradnak film nélkül novemberben. A Disney & Pixar legújabb megfilmesített sztorijában Mexikóba utazunk. Habár családja nem támogatja, az ifjú Miguel legnagyobb vágya, hogy híres muzsikus legyen, mint nagy bálványa Ernesto de la Cruz. Rejtélyes módon a srác előtt megnyílik a holtak misztikus és bámulatos világa, ahol végre esélyt kap, hogy bizonyítsa zenei tehetségét. Kalandos útja során találkozik Hectorral, kivel ketten járják végig azt az utat, mely fény derít Miguel családjának titkára.

A Viszkis (Premierdátum: 2017. november 23.)

Ambrus Attila A Viszkis néven vált országszerte ismert bűnözővé. Története jövő hónapban a filmvászonra kerül Antal Nimród rendezésében.

A forgatókönyvet maga az élet írta. Így lett a jégkorongozó fiatalemberből hírhedt bank-és takarékszövetkezet-rabló. Pénz, fegyverek, erotika. Egyikből sem lesz hiány a november 23-án debütáló magyar akciófilmben.

