A magyar sztárok is a filmeket ünneplik a héten

Hazánk csillagai is a mozilátogatók között voltak a még javában tartó Cinema City Filmünnepen, amihez ti is csatlakozhattok a hétvégén. Ehhez válasszátok a Simple alkalmazást, mellyel sorban állás nélkül juthattok be a termekbe!

Az említett mozikomplexum immáron hatodik alkalommal ünnepli a filmeket, oly sokak örömére. A négynapos eseménysorozat október 26-a csütörtöktől egészen 29-e vasárnapig fut, mely során több mint ötven film közül választhatnak kedvező áron az oda látogatók. A 2D-s vetítéseket 790 forintért, a 3D-seket pedig 990 (plusz szemüveg) forintért láthatják, de az IMAX, illetve VIP jegyek sem kivételek a kedvezmény alól. Előbbire 990 forintért, utóbbira pedig 3210 (2D-s) és 3490 forintért (3D-s) válthatunk tikettet.

A Budapest Noir egyik főszereplőjét, Dobó Katát Nyíregyházán kapták lencsevégre filmje posztere mellet:

Ünnepeljünk! Tudtátok, hogy Cinema City Filmünnep van? Bizony!!! Ennek apropóján 26-a és 29-e között a #cinemacity… Közzétette: Dobó Kata hivatalos oldala – 2017. október 27.

Az énekes-színésznő, Muri Enikő is ellátogatott valamelyik vetítésre, amiről ő is közösségi oldalán számolt be:

Sziasztok! ☺️Tudtátok, hogy október 26. és 29. között filmünnep van a Cinema City mozikban? Minden 2D-s jegy csak 790… Közzétette: Muri Enikő – 2017. október 26.

Liptai Claudia imád moziba járni, így nem is volt kérdés, mit csinál ezen a héten:

2017.10.26.Imádok moziba járni. Mindig is szerettem. Volt olyan gyerekkoromban, hogy egy filmet egymás után háromszor… Közzétette: Liptai Claudia hivatalos rajongói oldal – 2017. október 26.

A Barátok Közt szereplői, Nyári Diána és Mérai Katalin szintén kihasználta a jeles napokat. Popcornt ragadtak és csatlakoztak egy vetítéshez:

Az év egy “legszebb ünnepe” ismét itt a filmünnep😍🎬🎞📽Október 26-29 között kedvezményesen vásárolhattok jegyeket minden… Közzétette: Nyári Diána – 2017. október 24.

***MOZIZZ FILMŐRÜLT ÁRAKON***💕✌🎉🎈Október 26-29. között❗Tudjátok mekkora Cinema City Magyarország rajongó vagyok, ú… Közzétette: Mérai Kata – 2017. október 24.

A szintén Barátok Közt-ből ismert, egykor Zsófi karakterét megtestesítő Kiss Ramónánál jobban senki nem örült az ünnepnek. Szó szerint repdesett az örömtől:

Mozirajongók figyelem❗ Eljött a várva várt hétvége🙈🙊! Október 26-29 között FILMÜNNEP az ország összes Cinema City mozijá… Közzétette: Kiss Ramóna – 2017. október 25.

Ramónával ellentétben Szabó Simon szomorúan állt a kamera elé, mivel egy szabad perce sem lesz a hétvégén, hogy beüljön a közel ötven szuper film valamelyikére:

Ez én vagyok szomorúan, mert nem lesz egy percem se’ hétvégén ☹️ pedig okt. 26-29 között FILMÜNNEP az ország összes… Közzétette: Szabó Simon – 2017. október 25.

