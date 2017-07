Terminátor-trilógia a láthatáron

Noha a világhírű filmrendező, James Cameron éppen az Avataron dolgozik, mivel visszakerülnek hozzá a Terminátor jogai, máris új feladaton töri a fejét: három részes sorozatot tervez a legendás alkotáshoz.

Nem unatkozik James Cameron: javában dolgozik az Avatar folytatásán, hiszen 2020-ig jön a második rész, ráadásul a tervek szerint 2025-ig további három filmet forgatna le. Mindez azonban nem foglalja le annyira, hogy ne foglalkozzon másik projekttel: 2019-ben visszaszállnak rá a Terminator jogai, ő pedig trilógiát tervez – erről a News Australiának beszélt.

Az Avatar és a Titanic rendezőjét voltaképpen a Terminator tette a térképre 1984-ban, így nem csoda, hogy visszatérne a szívének kedves teremtményhez.

„Az a kérdés, hogy a franchise folytatódhat, vagy kicsit fel kell frissíteni a sorozatot – mondja Cameron. – Van még relevanciája most is? Mindenesetre tárgyalásban vagyok David Ellisonnal, ami jelenleg birtokolja a Terminátor jogait, amelyek lassan visszakerülnek hozzám. Van tehát miről beszélni: három filmen átívelő folytatást tervezek. Ha a következő akadályokat sikerrel vesszük, több információt is elárulok.”

Mint ismert, a kezdetek óta összesen öt Terminátor-film készült, s bizony nem mindegyik ért fel az 1984-eshez.

„Azt gondolom, széles körben ismert, hogy nem különösebben vagyok nagy véleménnyel a közelmúltban készült Terminátor-filmekről. Mégis, támogattam őket, mivel Arnold Schwarzenegger jó barátom. Harminchárom éve a közeli ismerősöm, éppen ezért, mindig is támogatni fogom őt, és sosem válok negatívvá vele kapcsolatban. Mégis, azt gondolom, hogy a legutóbbi Terminátor-filmek különböző okok miatt nem igazán működtek.”

Dacára ennek a Terminator: Genisys-t is támogatta a premier idején, arról beszélt, hogy az ötödik rész tisztelettel kezeli az első két részt, és újból életre keltette a franchise-t. Azért ha Cameron tényleg elkészítené a három filmet, az sokkal inkább új életet lehetne a sorozatba.

Mindenesetre amíg a rendező jut addig, hogy a Terminátorral foglalkozzon, itt van neki az Avatar. A rendező szenvedélyes környezetvédő (kevesen tudják róla, de 2012-ben mindössze a harmadik ember lett, aki elérte az óceán legmélyebb részét), s állítja: a közelgő Avatar 2 reagálni fog a reflektálni fog az első részben megjelent környezeti problémákra.