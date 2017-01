2017 legvárósabb filmjei két közel 25 perces ütős előzetesben!

A FilmIsNow Movie Trailers csapata gondolt egyet és készítettek egy igazán hiánypótló előzetest, amelyben a 2017-es év legnagyobb várakozással övezett filmjeit gyúrták egybe.

A 2016-os év néhány ember szerint meglehetősen csalódás keltő volt filmes szempontból. A csuda tudja, lehet ebben igazság, de az is kétségtelen, hogy azért akadtak jól sikerült alkotások. Persze leginkább a Marvel hasított a filmjeivel, ott is ugye a Disney kötelékében készült alkotások taroltak. Deadpool sem okozott csalódást. Ugyanakkor a DC picit bukdácsolva kezdte meg az univerzumépítést.

Abban viszont így vagy úgy, de megegyezhetünk, hogy a 2017-es év filmes szempontból azért sokkal zsiványabbnak tűnik. Rengeteg jónak ígérkező alkotásra számíthatunk, a Moviepilot pedig ezt igyekszik meglovagolni alábbi videójában.

Rengeteg filmet sikerült belezsúfolni a néhány percbe, köztük olyan gyöngyszemekkel is, amelyeket itthon is bizakodással várhatunk.

A Star Wars VIII. részével kapcsolatos várakozásokat talán nem is kell túllihegni, de a Marvel sem fog pihenni. A galaxis őrzői újból támadnak és a harmadik Thor-film is a mozikba kerül, nem beszélve a Sony és Marvel közös Pókember mozijáról, amelyben az előzetest elnézve Vasemberre is számíthatunk. Michael Keaton pedig gonoszkodni fog.

A DC is igyekszik majd nem lemaradni jön a Csodanő és az Igazság Ligája is. Utoljára ereszti majd ki karmait 2017-ben Logan azaz Farkas. A szépség és szörnyeteg várási indexe is igen magas, főleg annak fényében, hogy a Disney élőszereplős próbálkozásai korábbi animációs filmek tekintetében elég jól sikerültek.

Animációs téren a Gru harmadik felvonását várják a leginkább a nézők. Beindul a Universal szörnyfilmes univerzuma A múmia reboottal, illetve King Kong is újra elszabadul majd. Majmokat pedig kisebb, de nem kevésbé agresszív változatban is kapunk az új A Majmok bolygója filmben. Ja és akkor a Halálos iramban nyolcadik részét még nem is említettem. – A filmszerelmesek előtt bizonyára mozgalmas év áll.