Ijesztő majmok – szinkronos előzetesek érkeztek A majmok bolygója 3-hoz!

Mindig az első válasz az őszinte. Amikor egy újságíró megkérdezte Woody Harrelson-t, hogy milyen élmény volt számára az első nap A majmok bolygója – Háború (War for the Planet of the Apes, hazai bemutató: július 13.) forgatásán, a színész, aki az új filmben a majomellenes emberi hadjárat élére áll, ezt felelte: „ijesztő”. De persze aztán igyekezett megmagyarázni.

– Kellett hozzá egy kis idő, míg megszoktam a méreteket – magyarázta az ijedtségét a színész. – Én még nem láttam ilyen méretű forgatást. A helyszín olyan volt, mint egy nyüzsgő város. Rengeteg ember, több tucat kamera, méghozzá sokféle, de mind szuper high-tech… nagyon vad volt az egész. De aztán belerázódtam, és egy idő után már nagyon jól éreztem magam, Andy Serkis-t meg kifejezetten megszerettem. A szerepem szerint egy hadsereget irányítok a filmben: és közben láttam, hogy Matt Reeves [a rendező] hogyan csinálja ezt a valóságban. Ha többet mosolyoghattam volna a kamera előtt, akkor most azt mondanám: tulajdonképpen a rendezőről mintáztam a karakteremet…

A majmok bolygója harmadik része azon kívül, hogy az eddigi 12-es ideiglenes korhatár helyett 16-os karikát kapott a forgalmazótól, új-, magyar szinkronos előzetesek is készültek hozzá. Az előzetesen már nyilvánosságra hozott trailerhez képest az új egy sokkal emocionálisabb, megrázkódtató vágatra sikerült, ami hidegrázásig kerget minket, nézőket. Az nyilvánvaló volt, hogy a háború elkerülhetetlen lesz, viszont ami két percen belül tisztán kiderül, hogy nem csupán a Ceasar, és Colonel tábonok vezette csapatok közötti ütésváltásról fog szólni a sztori. Talán még azt is megkockáztathatnánk, hogy ez “csak” egy mellékzönge lesz, az igazi tartalom pedig sokkal mélyebben ül meg.

Az idegek pattanásig feszülnek majd, az izgalom tetőfokára hág, mi meg csak ülünk majd a székünkben, és hüledezünk a CGI nyújtotta látványtól.

Mutatjuk az új előzeteseket, hogy Ti is eldönthessétek, rátok ugyan ilyen hatással van-e az új rész.