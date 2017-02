Itt az első Bosszúállók: Végtelen háború videó!

Na végre! Megérkezett az első mozgóképes anyag a 2018-ban debütáló Bosszúállók: Végtelen háború-ból. Egyelőre leginkább a kulisszák mögé leshetünk be, de azért néhány képkockát már a végeredményből is elcsíphetünk.

Ugyan majd csak 2018. május 3-án érkezik a mozikba a Bosszúállók: Végtelen háború – ami baromi messze van -, de szerencsére az első mozgóképes anyagra egészen eddig kellett csak várnunk.

A stáb jelen pillanatban is gőzerővel dolgozik, ráadásul nem is csak a Bosszúállók 3. részét, hanem egy kalap alatt a negyedik felvonást is elkészítik. Utóbbiról nem sokat tudni, hiszen a Russo-testvérek legutóbb azt jelentették be, hogy a két epizód különálló módon is képes lesz majd megállni a helyét.

Az biztos, hogy a harmadik filmben kedvenc szuperhőseink Thanos ellen húznak kesztyűt, ráadásul gigantikus mennyiségű karaktert vonultatnak majd fel nekünk. A pletykák szerint a legutóbbi felvonásban kicsit kettészakadt csapatot Doctor Strange terelheti majd újra egybe, sőt a Galaxis őrzői is felbukkannak majd a folytatásban. Egyes pletykák arról is szóltak, hogy a Netflixen futó Marvel-sorozatok hősei is előkerülhetnek majd, igaz ezt azóta sem erősítették meg hivatalosan.

A most érkezett első Bosszúállók: Végtelen háború videó többnyire valóban a kulisszák mögé enged be. Megszólalnak a szereplők, akiket láthatunk is, akár jelmezekben is. Sőt Kevin Feige a Marvel fejese is lehetőséget kapott arra, hogy szóljon néhány szót a produkcióról.

Az elnök arról beszél, hogy nagyon fontosnak tartották, hogy minden összeálljon. Tudták, hogy a Bosszúállóknak Thanos-szal kell szembeszállnia, igazából már az első Bosszúállók-film készítések közben is ez volt a koncepció. Szerették volna, ha a hősöket teljesen felkészületlenül éri, a szinte legyőzhetetlennek számító gonosz megjelenése. Ezért is szakították szét a csapatot a Polgárháborúban.

Hogy miként éri Vasemberéket Thanos felbukkanása az 2018 nyarán kiderül.

Bosszúállók: Végtelen háború videó: