Bővített előzetesen A sötét ötven árnyalata

Ha egyszer egy üzlet beindul. E. L. James világsikerű pikáns könyve nem panaszkodhat. A belőle készült filmről ez már talán kevésbé mondható el, bár annyira nem szerepelt rosszul, hogy ne kapjon folytatást. Az új rész hamarosan érkezik, így itt a bővített előzetes.

A szürke ötven árnyalata be kell vallani, hogy sokakban hagyott hiányérzetet. Nyilván, akik a könyvet sem tartották sokra nem is feltétlen váltottak jegyet a James könyvéből készült produkcióra. A gond viszont az volt, hogy a könyv rajongói sem voltak maximálisan elégedettek. Sokan finomkodósnak gondolták a végeredményt, míg mások alapvetően problémásnak ítélték meg az egész filmet.

A kritikák tehát nem sikerültek fényesen, a bevételek viszont úgy alakultak, hogy a folytatás elkészülhessen.

Ezzel kapcsolatban aztán több mindent is lehetett hallani. Egy időben arról szólt a fáma, hogy Jamie Dornan párja megtiltotta az úriembernek, hogy ott legyen a folytatásban, hiszen nem akarta, hogy Dakota Johnson-nal ismét intim jelenetekben szerepeljen. Ez mondjuk inkább tűnt akkor és most is marketingfogásnak, mint sem. Így vagy úgy, de bejött, hiszen nem régiben mindenki erről beszélt.

A produkció esetében rendezőváltás is történt. Állítólag E. L. James nem jött ki igazán jól Sam Taylor-Johnson rendezőnővel, így James Foley öröklte meg a helyét, aki állítólag a harmadik filmet is készítheti majd.

A marketinggépezet pedig továbbra sem pihent. Az első előzetes már igyekezett felcsigázni a kedélyeket, a mostani bővített változat pedig valamelyest többet mutat, de biztosak lehetünk abban, hogy korántsem mindent.

Na és ne feledkezzünk meg arról a hírről sem, amely nem rég látott napvilágot. Eszerint a filmben látható őrületes szexjelenetet Dakota Johnson és Jamie Dornan között újra kellett forgatni nem sokkal a megjelenés előtt.

Egy biztos a végeredmény nem csúszik. Februárban már a magyar mozikba is érkezik.

A sötét ötven árnyalata előzetes (trailer):

