Brutál kemény lett az Amerikai bérgyilkos előzetese

Michael Cuesta legújabb filmje egy hidegháborús veterán, és egy CIA ügynök összeeresztésével válik olyan durván ütőssé, hogy az előzetes alapján le fog esni az állunk.

A főszerepben azt a Dylan O’Brient köszönthetjük, aki Owen Wilson, és Vince Vaughn oldalán kapott szerepet a Gyakornokok tudósgárdájában, de igazán Az útvesztő franchise Thomas-jaként ütötte át Hollywood falait. Az Amerikai bérgyilkosban Michael Keaton partnere lesz, akihez valljuk be, perfektül passzol a bérgyilkos szerep. Talán már bele is szokott ebbe, hiszen A csendes bérgyilkos Frank Loganjét is ő személyesítette meg, és ugye nem feledkezhetünk meg a klasszikus Batman szerepéről sem, ahol bár épp az ellenkező oldalon “harcolt”, az akció ebben a szerepben sem állt távol tőle.

A két főszereplőn kívül feltűnik még a filmben Taylor Kitch, Scott Adkins, és a parancsot kiadó Sanaa Lathan, aki mellesleg elég sok vérengzős filmben részt vett (Penge, Alien vs. Predator – A Halál a ragadozó ellen).

Maga a történet nem egy nagy vasziszdasz, az előzetes viszont annál jobban sikerült. A film lényege, hogy a fiatal CIA ügynököt, Mitch Rappet (O’Bryen), és Stan Hurleyt (Michael Keaton), a hidegháborús veterán katonát felkérik egy nyomozásra, ami igencsak veszélyes mókává válik. Eleinte csak véletlenszerű támadások sorozatával kell megküzdeniük, ám ez egy becsapós játszma. A nyomozás előrehaladtával kiderül, hogy valójában egy személy kezéhez tapad a támadások során elesettek vére. A gyanúba keveredett török ügynök akkor válik igazán vádlottá, amikor kiderül, az agya annyira el van borulva, hogy tervei szerint a Közel-Keleten akar világháborút kirobbantani.

Az amerikai premier szeptember 15-ére várható, reméljük nem késlekedik tőlünk túl sokat.

Amerikai bérgyilkos első nemzetközi előzetes (trailer):