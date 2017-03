Brutálisan jó az új Alien: Covenant előzetes!

Májusban robban a mozikban Ridley Scott újabb Alien-bombája. A film most újabb előzetest kapott, amelyben már a címszereplő is egész sokat képviselteti magát.

Májusban nagyon úgy tűnik, hogy egy igazán komoly Alien-filmet kapnak a rajongók. Ridley Scott 1979-es első filmje már klasszikusnak nevezhető, amely aztán több folytatást is kapott. Ezek között akadtak jobban és kifejezetten gyengén sikerült alkotások is. A sorszámozás nem is nyúlt el hosszú ideig, annak idején a negyedik felvonással zárult a kaland.

2012-ben aztán Ridley Scott úgy gondolta, hogy érdemes volna visszatérni a gyökerekhez és megalkotta a Prometheus című filmet. Kvázi egy Alien előzményfilmről beszélhetünk. A rajongók tűkön ülve várták, hogy mi sül ki a dologból. A végeredmény talán nem is sikerült rosszul, ám ennek ellenére néhányan elégedetlenek voltak a készművel. Úgy gondolták, hogy Alien előzményhez képest elég lagymatag.

A bevételek és az érdeklődés azonban megvolt, így a stúdió a folytatás mellett döntött. Ridley Scott ezt is vállalta, igaz jó sokáig alakult az újabb végeredmény. Eleinte az volt a terv, hogy Prometheus 2 címen kerülhet majd a mozikba. Később azonban arról lehetett hallani, hogy a Paradicsomba látogatnak majd el hőseink vagy legalábbis a helyre, amit annak hittek és akkor már az is felmerült, hogy címében is utalnak az Alien univerzumra. Végül így is történt. Alien: Covenant lett az elnevezés.

Kapcsolódási pontunk lesz az előző filmhez. Michael Fassbender személyében, bár úgy tudni, hogy valamilyen formában Noomi Rapace és Guy Pearce is feltűnnek majd. Egy másik pletyka pedig úgy szólt, hogy James Franco karakterét rokoni szálak fűzik majd Ripley-hez. Azt nem tudni, hogy Franco mennyi szerepet kapott, de az új trailerben már látható.

Na és nem csak ő, hanem az alienek is feltűnnek, aminek itt volt az ideje, hiszen a korábbi trailerben belőlük nem sokat mutattak.

Alien: Covenant előzetes (trailer):

