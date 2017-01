CHIPS előzetes – Új rendőrős akció-vígjáték

Dax Shepard új filmje, a CHIPS elég komoly akció-vígjátéknak ígérkezik. Remek robbanásokkal és egy őrületes rendőrpárossal a főszerepben. Megérkezett az első előzetes.

A CHiPs eredetileg egy sorozat volt, amely még 1977-ben indult útjára. Az MGM gyártásában készült széria végül 6 évadot élt meg. A főszerepben pedig két motoros rendőr volt, akik kőkemény akciókba vettek részt és kíméletlenül üldözték a bűnt. Ezt a sztorit szerette volna egy kicsit feleleveníteni Dax Shepard.

Shepart neve leginkább talán a Vásott szülők című sorozatból lehet ismerős, ott íróként és szereplőként is lehetett vele találkozni, de más epizódszerepek is fűződnek a nevéhez, akár mozifilmekből, de még gyakrabban sorozatokból. Ráadásul rendezőként is igyekezett már letenni ezt-azt az asztalra, például az Üss vagy fuss! című produkciót.

Ráadásul érdekesség lehet, hogy 2018-ban szeretnének bemutatni egy új Scooby-Doo filmet, amelyet Shepart rendezhet és jelenleg is a forgatókönyvet készíti elő. Fontos tudni, hogy egy animált történet lesz a végeredmény.

A CHIPS viszont nem animált, hanem hús-vér szereplőkkel dolgozik, két rendőrrel, akik úgy tűnik, hogy nem teljesen normálisak. Dax Shepard az egyik szerepet magára osztotta, míg a vásznon Michael Pena lesz a társa – aki úgy tűnik, hogy szintén jó választás volt.

A CHIPS előnye lehet az is, hogy direkt korhatáros filmet készítette, mókás beszólásokkal és hatalmas robbanásokkal, jónak tűnő akciókkal. Az előzetes alapján legalábbis könnyen lehet ez a benyomásunk.

A tengerentúli mozikba március 24-én érkezik a film. Az viszont egyelőre kérdés, hogy Magyarországra eljut-e és a filmszínházakba valamelyik forgalmazó próbát tesz-e vele. Bízunk benne, hogy igen, mert tényleg ütős darabra van kilátás.

Az említett két színész mellett Jessica McNamee, Adam Brody, Ryan Hansen, Kristen Bell és Vincent D’Onofrio is szerepet kapott a produkcióban.

CHIPS előzetes (trailer):