Clowntergeist előzetes – Bohócos szellemhorror?!

Amennyire félünk attól, hogy nem lesz az év horrorja a Clowntergeist, annyira várjuk. Az ötlet elég elvetemültnek tűnik, de pont ezért lehet érdekes.

Horrorfilmes fronton minden érdekes, amikor két fajta zsánert kereszteznek. Vagy akár két ikonikus horrorfigura kerül egymás útjába – ha emlékszel a 2001-es Freddy vs. Jason-re. Oké az mondjuk nem volt a legvilágmegváltóbb darab, de érdekes koncepció volt.

Nem olyan régen aztán az Átok és A kör keresztezése is megtörtént egy japán film keretein belül. Talán nem lett az sem akkora siker, mint a két alkotás külön-külön, de lehetett szeretni a végeredmény.

A Clowntergeist pedig már címében is meglehetősen árulkodó azt illetően, hogy milyen keresztezésre is számíthatunk. A bohócok és a szellemek kerülnek egy nadrágba, hogy a frászt hozzák a nézőre.

A sztori szerint ugyanis Emma (Brittany Belland) meglehetősen retteg a bohócoktól. Ezért is esik neki különösen rosszul, amikor egy bohócalakot öltött szellem szegődik a nyomába. Ráadásul nem is csak Emma, hanem a baráti társasága is komoly kalamajkába keveredik. Hőseink egy-egy léggömböt kapnak főgonoszunktól, amelyen haláluk időpontja szerepel. Sok idejük pedig nincs arra, hogy leszámoljanak az entitással.

Egyszerű, de talán a végeredmény tényleg lehet nagyszerű.

Főleg annak fényében, hogy 2017-ben mutatják be a Stephen King-féle Az legújabb változatát. Ha jobban belegondolunk ott is egy entitással lesz dolgunk, amelyik leginkább Pennywise, a bohóc formájában szereti a borsot törni a gyerekek orra alá.

A történet amúgy két fiatal és mondhatni kezdőfilmes fejéből pattant ki. A forgatókönyvet Brad Belemjian és Aaron Mirtes ötölték ki. A rendezés utóbbi feladata volt. Tőlük eddig többnyire rövidfilmek érkeztek. Persze valahol el kell kezdeni. Elsőfilmesek számára pedig a horror akár jó ugródeszka is lehet.