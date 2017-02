Dögös Baywatch Super Bowl előzetes érkezett

A Paramount Pictures többek között a Baywatch-hoz is készített egy Super Bowl reklámot. A film vélhetően mindent tartalmaz majd, amiért annak idején a sorozatot imádtuk.

Oké. Talán David Hasselhoff és Pamela Anderson hiányozni fognak – legalábbis a főszerepből, hiszen úgy tudni, hogy valami cameo részt ők is kaptak – igaz helyettük a hölgyek a Zac Efron – Dwayne Johnson pároson legeltethetik a szemüket, vérmérséklettől függően. Az urak pedig az Alexandra Doddario, Priyanka Chopra, Ilfenesh Hadera és Kelly Rohrbach hölgykoszorúból választhatnak maguknak kedvükre.

A Baywatch mozifilm a sorozatnál talán egy kicsivel humorosabb lesz majd. Igaz a csuda tudja, de a korábban bemutatott előzetes és a mostani reklám spot is inkább ezt sugallja. Na meg ugye Seth Gordon rendező neve, aki korábban is leginkább a rekeszizmok megdolgoztatására tette fel az életét.

Persze a dögös lányok, a feszes ruhák és idomok na meg a tengerpart sem fog majd hiányozni.

A szinopszis szerint Dwayne Johnson karaktere mindenáron szeretné megóvni szeretett tengerpartját. Ezért egy új csapatot állít fel, többségében forrófejű fiatalokból. A feladat azonban komoly, egy gonosz olajmágnást kell megállítani, aki szeretné átvenni az uralmat a tengerparton.

Dwayne Johnson korábban már több alkalommal is nyilatkozott a filmmel kapcsolatban. Elárulta, hogy az alfahím szerepet nem ő, hanem Zac Efron tölti majd be. Illetve habár a mostani Super Bowl reklámban is azt írják, hogy a korhatár besorolás nem történt meg, Johnson azt ígérte, hogy R-es, felnőtteknek szóló film lesz. Amit a véresebb akciójelenetek, a szövegezés és néhány szexibb jelenet is indokolni fog.

A Baywatch mozifilm 2017. május 19-én landol a mozikban.

Baywatch előzetes (trailer):

