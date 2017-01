Egyelőre óvatos a The Emoji Movie előzetes

Amikor nem is olyan régen a Sony bejelentette, hogy elkészítik a szmájlikat felvonultató The Emoji Movie-t, akkor sokan azt hittük, hogy tréfálnak a stúdiónál. Kiderült, hogy nem. Már előzetes is érkezett a filmhez. Sőt a tengerentúlra már premierdátummal is rendelkezik a produkció, ami 2017. augusztus 4-én érkezik meg. A kérdés csak az, hogy ki várja?

Persze nem szabad ilyen negatívan hozzáállni a dologhoz, de az elsőként érkezett előzetes azért nem feltétlen csigázza fel a kedélyeket. A végére szerencsére befért egy poén, de erre meglehetősen sokat kell várnunk.

A történet amúgy talán nem is annyira meglepő módon egy mobiltelefon belsejében játszódik majd. Azon belül is Textopolis-ban, ahol a drága kis szmájlik vagy ha úgy jobban tetszik emoji-k az életüket élik. Persze mindannyian abban reménykednek, hogy a telefon gazdája őket fogja kiválasztani és hamarosan szerepet kapnak. Ez pedig jogos, hiszen mégis mi mással telhetne az érzelem kifejező jelek élete.

A legtöbb figura csak egyetlen arckifejezéssel rendelkezik, ám akad egy különleges főhősünk, Gene, aki filter nélkül született, így több érzelmet is képes kimutatni. Gene azonban nem boldog ettől, hiszen ő is csak olyan egyszerű emoji szeretne lenni, mint a többiek. Ezért hát két barátjával, Hi-5-tel és Jailbreak-kel felkerekedik, hogy megtalálják a megoldást a problémára.

Ezt olvasva és a The Emoji Movie előzetest látva sem teljesen értjük a dolog létjogosultságát, de talán a végeredmény valami felettébb vicces dolog lesz, amit kicsik és nagyok egyaránt tudnak élvezni.

A rendezést Tony Leondis írta, akitől korábban az Igor című animációs filmet és a Lilo & Stitch 2. részét láthatta a közönség. Az eredeti szinkronhangok között pedig T.J. Miller James Corden, Ilana Glazer és Steven Wright nevével találkozhatunk.

The Emoji Movie előzetes (trailer):