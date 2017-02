Exkluzív előzetesen az Arthur király – A kard legendája

Májusban érkezik a mozikba a legújabb Arthur király mondakörös feldolgozás, amely ez alkalommal az utánozhatatlan Guy Ritchie kezei közül kerül ki.

Guy Ritchie filmjeinek listáját nézegetve egy elégedett csettintésen kívül nem igazán tehetünk mást. A rendező ugyanis rendre kiváló alkotásokkal rukkol elő, így nem csoda, hogy hatalmas várakozás övezi az Arthur király – A kard legendája című újdonságát is. Annak ellenére is, hogy ezt a témát már több filmes vagy éppen sorozatkészítő is igyekezett feldolgozni. Mindennek dacára azonban biztosak lehetünk abban, hogy Guy Ritchie egy abszolút újszerű megközelítéssel tálalja a jól ismert sztorit.

A film most egy új előzetest is kapott, ami talán még a korábbinál is magasabbra teszi a lécet és továbbfokozza a várakozást.

Amúgy izgalmas kérdés, hogy pénzügyileg miként alakult az új Arthur király film sorsa. A májusi premier ugyanis nem nevezhető túl könnyűnek. Egy héttel korábban A galaxis őrzőinek új filmje érkezik meg. Egy héttel A kard legendájának premierje után pedig a Ridley Scott nevével fémjelzett Alien: Covenant érkezik. Mindkét filmet szintén hatalmas várakozás övezi, igazi blockbusternek számítanak. Persze Guy Ritchie filmjét sem kell lebecsülni.

A király szerepében ez alkalommal Charlie Hunnam tűnik majd fel, az aktuális rosszarc szerepet peidg Jude Lar nyerte. Mondjuk Arthur szerepébe voltak még jelöltek, Henry Cavill és Jai Courtney és a végső befutók között szerepelt. Ritchie végül Hunnam-nek szavazott bizalmat.

Mellettük viszont Eric Bana, Katie McGrath, Hermione Corfield és Djimon Hounsou is szerepet kapott. A tervek szerint pedig, ha az Arthur király – A kard legendája kellően jól szerepel, akkor további filmek is érkezhetnek. Egyes pletykák szerint a Warner további öt részben gondolkozik.

Arthur király – A kard legendája előzetes:

