Ez aztán a meglepetés! Megérkezett a Tökéletes hang 3 előzetese

A csajbanda nem tud leállni, idén decemberben ismét visszatérnek a filmvászonra Anna Kendrick és Rebel Wilson vezetésével, hogy leénekeljék a színpadról ellenfeleiket, és hogy újabb aranyköpésekkel gazdagítsák a szótárunkat.

A Múmia Tom Cruise főszereplésével talán nem hozott olyan nagy sikert, mint ahogyan azt várták a készítők, azonban a Universalnak van még mit a tejbe aprítania idén, másik nagydobásuk fél év múlva érkezik a mozikba.

Az immáron trilógiává cseperedett Tökéletes hang-széria folytatásában pár jelentős változás történt, mint például az, hogy egy kulcsfontosságú szereplővel egészült ki a gárda. Nem mással, mint az extravagáns sorozatsztárral Ruby Rose-zal, aki a lányok főellenségét alakítja.

A színésznő érkezésén kívül az új rendező Trish Sie személye is sok jót ígér. Kiindulva Trish Step up: All in rendezéséből, az új Tökéletes hang rész egy igen látványos és mozgalmas film lesz.

A 2015-ös második részben szemtanúi lehettünk, hogyan ballagnak el a Bellák a fősuliról, hogy felkészüljenek a nagybetűs életre és belépjenek a munka világába. A frissen érkezett előzetesben láthatjuk, ez nem sikerült túl jól mindegyiküknek, így érthető, hogy bármit megtennének azért, hogy ismét a színpadon lehessenek.

Nem kell sokáig várniuk a csodára. Kiszakadva a szürke hétköznapokból újra mikrofont ragadnak, hogy a tengerentúlon az amerikai hadseregnek rendezett gálán ismét megcsillogtassák különleges hangjukat.

A győzelem azonban nem lesz egyszerű, mostani riválisuk az eddigieknél sokkal keményebb, így mindent be kell vetniük a látványos show keretében, még a színpadon kívül is.

A legnagyobb slágerek mellett a szórakoztató kalandokból sem lesz hiány: Meglepően sok akciójelenetet és viccesebbnél viccesebb szituációkat láthatunk majd a filmben a hivatalos trailer alapján.

Azonban Karácsonyig még várnunk kell, hogy teljes egészében lássuk Fat Amy kolbász-nunchaku leckéit és ejtőernyős mutatványait, de addig is csekkoljátok a kedvcsináló hivatalos nemzetközi előzetest: