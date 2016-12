Ezek a jelenetek maradtak ki a Zsivány Egyesből [videó]

Egy egészen különleges videó érkezett most a napokban bemutatott Zsivány Egyes – Egy Star Wars történet kapcsán. Egy lelkes vágó azokat a jeleneteket gyűjtötte össze, amelyek a promóanyagokban szerepeltek, ám a végleges filmből kimaradtak.

Na, hogy tetszett a Zsivány Egyes? Ne mondd, hogy még nem láttad, ha rákattintottál erre a cikkre, akkor mindenképpen érdekel a Star Wars univerzum és Gareth Edwards rendezését is látnod kell. Azért, mert a Zsivány Egyes igazán jól sikerült, talán nem túlzás állítani, hogy profi filmesek, de rajongók készítették rajongóknak.

A film elemzése pedig a legvadabb rajongók által már meg is kezdődött. Ezzel talán nem is lehet egy hamar végezni, hiszen rengeteg cameo esetleg easter egg volt a filmben, sőt ugye Gareth Edwards nem rég egy interjúban arról is beszélt, hogy az eredeti Star Wars moziból is átemeltek néhány jelenetet. Zseniális, hogy mi mindent megtettek a rajongói kényeztetés érdekében.

Most pedig egy különleges videót mutatunk, amelyet szintén érdemes csekkolni. Ha követted a Zsivány Egyes korábbi videóanyagait, akkor ez a mostani összeállítás nem lesz új.

Vashi Nedomansky ugyanis azokat a jelenetek szedte össze és vágta egymás után, amelyek a korábban bemutatott előzetesekben, promóvideókban már szerepet kaptak. Viszont a végleges változatba mégsem kerültek bele. Ennek fényében egészen durvának is nevezhető, hogy majd 2 perces, amúgy szinte egy tökéletes előzetesnek is megfelelő videóanyaggal van dolgunk.

Persze arról kaptunk hírt, hogy a Disney egy újraforgatást rendelt el. Az kérdés, hogy ezen munkálatok során mi is történt. Egyes vad pletykák szerint a film 40%-át elkészítették újra. Ez tényleg durván hangzik, bár a mostani összeállítás fényében nem is annyira hihetetlen. Más állítások úgy szóltak, hogy igazából a már kész jeleneteken csiszoltak és esetleg más szögből vették újra őket.

A film egyik szakembere pedig azt állította, hogy a befejezésen az újraforgatások alkalmával sem változtattak. Talán sosem tudjuk meg, hogy mi az igazság. Az viszont biztosan igaz, hogy a Vashi videójában látott, amúgy ütős jelenetek nem voltak ott a Zsivány Egyes végleges változatában.