Félpercben is vagány a Logan Super Bowl előzetes

A 20th Century Fox úgy érezte, hogy habár nem régiben dobták be a közösbe a Logan második előzetesét, azért a Super Bowl alatt sem maradnak csöndben. Egy fél perces reklámot Hugh Jakcman utolsó Farkas filmje is kapott.

Tényleg csak pár hete annak, hogy a Fox bemutatta a Logan legutóbbi előzetesét. Ám úgy tűnik, hogy nem szerették volna, ha a Marvel-Disney páros viszi csak a prímet szuperhősökkel. Így hát egy fél perces előzetest a márciusban érkező Logan is kapott. Kell is a kedvcsinálás, abból ugye sosem elég.

Fontos tudni, hogy a Fox sok újat nem mutat ebben a fél percben. Többségében a már korábban is látott előzetesek jeleneteiből válogattak. Persze azért baromság lett volna valami kis újdonságot nem belecsempészni az anyagba. Így aztán Thephen Merchant karakteréről, Caliban-ról most kaptuk talán a legjobb felvételt. Erre korábban még nem is igazán volt példa.

A Logan történet a nem túl távoli jövőben játszódik majd, egy kicsit világvége utáni hangulatban. Mint ismeretes a mexikói határ közelében járunk majd, ahol Logan igyekszik gondját viselni a nem túl parádés állapotban lévő X professzornak. Ugye Hugh Jackman mellett Patrick Stewart is utoljára alakítja X-Men-es karakterét.

Hőseink igyekeznek a kíváncsi szemek elől megbújni, ám amikor egy fiatal mutáns felüti a fejét a környéken a segítségére sietnek. Nem is tudják, hogy Laura nyomában igazán gonosz erők loholnak.

Izgalmas adalék az is, hogy korhatáros filmet kapunk. Valamint James Mangold rendező ígérete szerint egy eddig nem látott idősíkon járunk majd. Az ezzel kapcsolatos okokra pedig ígérete szerint választ ad majd a március elején a mozikban debütáló Logan.

Logan előzetes (trailer):

