Fergetegesek az új Baywatch előzetesek!

Amióta csak bejelentették az 1989-ben induló, több mint egy évtizeden át futó vízimentő sorozat modern filmadaptációjának készülését, a közönség remegő idegekkel várja mi sül ki a kissé viccesre vett alakításból.

Még tovább feszült a húr, amikor felszínre hozták az alkotók a film szereplőit. A lányok kedvéért David Hasselhoff helyére került Dwayne Johnson, aki azért valljuk be, mindig kenyérre kenhető, vajszívű karaktereket hoz az elmúlt években, hiába a szikla méretű külső, és a kopaszra nyírt kobak. Zac Efronról már ne is beszéljünk, aki a forgatások alatt (nyilván The Rock segítségével) olyan szálkásra gyúrta magát, hogy már-már nem is lehet ráismerni. Azok a melírozott tincsek pedig…hát mit is mondjunk, elkápráztatóak. Nem maradhat ki a sorból azonban Jon Bass sem, aki bár nem rendelkezik olyan esztétikus testi adottságokkal, mint másik két társa, humorával tuti biztos kosarat dob hölgy nézőiknek.

De, hogy a fiúk se maradjanak nyálcsorgatás nélkül, a csodaszép indiai színésznő, Priyanka Chopra, az elbűvölő tekintetű Alexandra Daddario, a szőke démon Kelly Rohrbach, és az Oldboyból is ismert, 180 centi magas Ilfenesh Hadera is megmutatják majd magazinba illő domborulataikat.

Eddig nagy csend volt az előzetesek terén, most azonban egyből hármat, mégpedig három végleges trailert kaptunk a nyakunkba. Egy teljesen biztos, nevetés nélkül nem fogunk maradni, viszont amiatt aggódhatunk, hogy egyes nézőknél a filmkockák talán átlépnek majd a tűréshatáron.

Baywatch új előzetesek (trailer)