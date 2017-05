Három magyar nyelvű Dunkirk előzetes érkezett

Egyre több filmet látunk mostanában, ami a világtörténelem jelentős darabjait képező valós eseményeken alapulnak.

Ha csak a 2017-es év hozományait vesszük számításba, volt már egy Ben Affleck rendezte Az éjszaka törvénye, amely a 20. század eleji Boston maffiavilágát mutatja be. Volt egy kevésbé golyózáporos, viszont annál inkább érdekfeszítő A számolás joga, ami annyira valóságos volt, hogy a film végén eredeti képeken mutatták be a megformált karaktereket, a NASA első színesbőrű tudós hölgyeit. Aztán ne feledkezzünk meg a Jackie című filmről, ami Jacqueline Bouvier Kennedy, az egyik legfiatalabb elnökfeleség életét mutatja be a First Ladyvé válástól. Aztán következett Az alapító, a Menedék, talán még Arthur király és az Excalibur legendáját is ide sorolhatjuk valamelyest, na de csak most jön a lényeg!

A II. világháború egyik legnagyobb mentési akciójáról szóló, Dunkerque-i csata Dinamó-hadműveletének kivitelezéséről forgatott film még csak most következik a sorban. A töri órát folytatva azért felelevenítjük a középsulis tanulmányokat:

Szóval a sztoriról ennyit: A II. világháború egyik legtragikusabb emléke lehetne, ám egy különleges mentőakció története lett belőle. 1940 májusának végén a diadalmasan előretörő német hadsereg bevonult Belgiumba, és a franciaországi Dunkerque közelében a tengerhez szorította a brit és francia katonákat. A legfeljebb 5 kilométeres szakaszon a szövetségesek több mint 300 000 embere szorult össze, és nem volt merre menekülniük.

Az angol flottának különleges és váratlan akcióval, hatalmas veszteségek árán mégis sikerült véghezvinni a mentőakciót – és sikerrel juttatta ki a frontvonalból a szabad világ utolsó hadseregét.

Film a menekülésről, a káoszról, a háborúról és a túlélésről…

Azért király, hogy feldolgozzák a múlt eseményeit, mert nem csak a felnőtteknek fog borsózni a háta a hatástól, amit okoznak, de a sulisok is könnyebben fognak majd helytállni a töri órákon, és talán nagyobb kedvet kapnak ahhoz, hogy leüljenek magolni a könyvek fölé.

És most jöjjön a Dunkirk filmes része!

Elsősorban meg kell említenünk, hogy a vártnál korábban megérkezett a film első, pár másodperces promó videója, ami olyan hatással volt mindenkire, aki megnézte, hogy utána perceken keresztül érezte azt a feszültséget, félelmet, amit a menekülő katonák érezhettek abban a pillanatban. Ez nyilván a hanghatásoknak, a képi világnak, és a színészek kifogásolhatatlan tehetségének köszönhető. Egy szóval: Minden ott volt ahol lennie kell.

Igaz, ez csak az első előzetes volt, mégis hatalmas várakozások közepette bukkantak elő a következő előzetesek. A hatás ugyanaz maradt, mindegy, hogy 5 másodperces, vagy 2 perces vágatot látunk, feláll a szőr a hátunkon, és bizony a tökéletessége miatt.

Teljes joggal kérdezhetnénk: Miért lepődünk meg ezen? Hiszen ez is egy Christopher Nolan film. Ő pedig éppen arról híres, hogy ha valamit csinál, az úgy jó, ahogy van. Na de nem csak a rendezőt választották meg perfektül. Az egyik főszereplő Az elit alakulat oszlopos tagja, Tom Hardy, akiről amúgy az is kiderült idő közben, hogy a pár napja már általunk megemlített Venom filmben is helyet kap majd. Mellette a Lopott idő levakarhatatlan ügynöke, az ír származású Cillian Murphy, a Valkűrből is jól ismert Kenneth Branagh és Mark Rylance is részt vesz a menekítésben/menekülésben.

Mindenképpen meg kell említenünk, leginkább a fiatalok kedvéért, és még inkább a One Direction rajongók kedvében járva, hogy a banda legfiatalabb énekese, Harry Styles ezzel a filmmel fogja elveszíteni színművészeti szüzességét. Mindenki érzi mire vállalkozott a fiatalember?

Reméljük Nektek is tetszeni fognak az új, magyar nyelvre fordított előzetesek, és a filmet is ugyanez a profizmus fogja majd körülölelni.