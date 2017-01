A héten indul a Cult of Chucky forgatása – íme az első előzetes

Don Mancini úgy döntött, hogy továbbra sem fordít hátat a számára oly kedves szörnybabána, Chucky-nak. A karakter 2017-ben hetedik filmjét is megkaphatja.

A rémséges gyilkos baba, Chucky még 1988-ban indult hódító útjára. A történet már akkor is Don Mancini fejéből pattant ki, igaz a rendezői székben Tom Holland ülhetett. A végeredmény Gyerekjáték néven vált ismertté kis hazánkba, ahol – ahogy világszerte – hamar kultsiker lett a horrorrajongók körében.

Nem csoda, hogy két éven belül továbbra is Mancini forgatókönyve alapján, de ekkor már John Lafia rendezésében érkezhetett az újabb felvonás. 1991-re pedig csak hamar trilógia lett a dologból.

Ezt követően a figura kicsit háttérbe került. Egészen 1998-ig kellett várni arra, hogy ismét előbukkanjon a pokol bugyraiból. Nem is gondolnád, hogy ki írta meg az új film, a Chucky menyasszonya forgatókönyvét. Ismét Don Mancini volt az elkövető. Ronny Yu filmje azonban talán kevésbé mozgatta meg a rajongókat, így ismét éveknek kellett eltelnie, hogy újabb felvonás születhessen.

2004-ben Mancini már a rendezést is bevállalta, igaz a Chucky ivadéka a széria legfelejthetőbb tagja lett és újabb pontot tett a franchise életére.

Majd 10 év elteltével azonban megszülethetett a Chucky átka, ami egy kis vérfrissítést hozott a szériába, egészen jól sikerült. Kasszasiker nem lett ugyan, de arra éppen elég volt, hogy Mancini hétrészesre bővítse a sztorit.

A Cult of Chucky forgatásai most, január elején kezdődnek, ha minden jól halad, akkor ősszel pedig már a tengerentúli mozikban be is mutatnák a végeredményt. A bejelentéssel együtt a történetet is ismertették. Eszerint ismét Fiona Dourif (ő egyébként a Chucky hangját szolgáltató Brad Dourif lánya) kerül a középpontba, aki most egy elmegyógyintézetben lesz kénytelen farkasszemet nézni a kegyetlen babával.

A forgatások kezdetét a bejelentésen és a szinopszison túl egy előzetessel is jelezték. Utóbbi inkább kedvcsináló jellegű és érthető módon a korábbi részekből lett összeállítva.

