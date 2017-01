A héten két új korhatáros Logan előzetes is érkezett

A 20th Century Fox a napokban ismét meglepte a rajongókat. Közzétették a második Logan előzetest, amelyből rögtön két változat is érkezett.

A stúdió végre bedobta a közösbe a második Logan előzetest is, ami talán még übereli is a korábban megjelent mozgóképes anyagot.

Az új előzetesből ráadásul mondhatni rögtön két darab érkezett. Az egyik egy bővített változat, a másik egy nagyjából fél perccel rövidebb anyag. Fontos megjegyezni, hogy miként a Logan film, úgy a most érkezett előzetes is korhatáros, így egy kis durvulás is akad.

A történet szerint a közeli jövőben járunk majd, egy Mexikóhoz közeli helyen, de még az USA-n belül. Egy rejtekhelyen, ahol Logan próbálja ápolgatni a szörnyen rossz állapotban lévő X professzort. A rejtőzködés azonban nem tart sokáig ugyanis egy fiatal mutáns tűnik fel a színen, akit szörnyű alakok üldöznek.

A karakter Laura Kinney lesz avagy X-23, aki tulajdonképpen Logan egy fajta klónja meglehetősen hasonló képességekkel. Az előzetest nézve nem csak képességek terén lesz hasonlóság a karakterek között. Laura ugyanis legalább annyira vehemens mint annak idején Farkas volt.

A rossz erők Boyd Holbrook irányításával érkeznek majd, ellenük pedig nem csak Logan, de Laura is igyekszik majd felvenni a harcot. A második előzetesben erre is van példa, egy részletet elcsíphetünk abból, ahogy a karakterek vállvetve harcolnak.

Az biztos, hogy a Logan lesz az utolsó film, amelyben Hugh Jackman feltűnik ebben a szerepben. Sőt az is kiderült korábban, hogy nem ő az egyetlen búcsúzó, hiszen Patrick Stewart is leköszön, mint X professzor.

Az még kérdés, hogy az X-Men univerzumban kapunk-e valakit a pótlásukra. Persze Patrick Stewart-ra van alternatíva, hiszen a karakter fiatal énjét James McAvoy már többször is eljátszotta. Logan esetében viszont más a helyzet, hiszen tudjuk jól, hogy rajta máshogy fog az idő.

Logan előzetesek (trailer):

