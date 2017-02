The Bad Batch előzetes – Keanue Reeves és Jason Momoa egy filmben!

A Csadoros vérszívó című film rendezőnőjének legújabb alkotása egy újabb sikermű lehet. A The Bad Batch mondhatni robbantott a Torontói Filmfesztiválon, most pedig a nyáron érkező mozi előzetesét is láthatjuk.

Tavaly ősszel mutatták be első ízben a The Bad Batch című filmet. Akkor a Torontói Filmfesztivál szolgált helyszínül, a filmért pedig komoly licitháború kezdődött. Több forgalmazó is szerette volna megszerezni a jogokat, ez végül a Neon-nak sikerült. Így ők lehetnek azok, akik 2017. június 23-án az amerikai mozikba vihetik a végeredményt, ami jó eséllyel komoly siker is lehet.

A rendező Ana Lily Amirpour még annak idején a Csadoros vérszívű című filmjével hívta fel magára a figyelmet, a horroelemekkel operáló dráma több kisebb fesztiválon is díjat nyert. Ennek tudatában pedig nem is csoda, hogy az új, The Bad Batch című alkotását is élénk érdeklődés övezte.

Ráadásul az új produkcióban komolyabb és ismertebb nevek, színészek is előfordulnak. A főszerepben például a hamarosan John Wick-kén aprító Keanu Reeves és a DC Aquaman-je, Jason Momoa is szerepet kapott. A stáblistát tovább böngészve Jim Carrey és Diego Luna neve is felbukkan, valamint Giovanni Ribisi és Suki Waterhouse is ott van a listán.

A The Bad Batch történetének középpontjában egy fiatal nő áll, aki egy civilizációtól távollévő, Texas-ban található pusztaságban köt ki – nem feltétlen derül ki, hogy miként jut oda. Hősünk keresi a kiutat, ám ahelyett, hogy ezt megtalálná, Arlen kannibálok fogságába esik és csak igen komoly küzdelmet követően sikerül olajra lépnie. A helyzet azonban komoly tanulsággal szolgál számára, hiszen rájön, hogy a rossz és a jó közti különbség mindösszesen annyiból áll, hogy az ember az adott szituációban melyik oldalon tartózkodik.

The Bad Batch előzetes (trailer):