Karakterposztereken és jelenetvideón az új Resident Evil 6

A következő év elején landol a magyar mozikban az új Resident Evil film, ami már a hetedik lesz a sorban. Mondjuk fellélegezhetünk, hiszen állítólag egyben az utolsó epizódot üdvözölhetjük majd. Most egy jelenetvideó és karakterposzterek érkeztek.

Azt mi sem teljesen értjük, hogy Paul W. S. Anderson miért is húzta el ilyen sokáig a Resident Evil fracnhise-t. Na jó… értjük, mert volt benne pénz. A minőség viszont sajnos az elmúlt években már nem feltétlen volt mérvadó, ám talán Az utolsó fejezetre egy kicsit megrázzák magukat a készítők.

A film amúgy jó ideje tervben volt már. Évekkel ezelőtt megkezdődtek volna a forgatások, ám Milla Jovovich babát várt, így Anderson jó férj és újdonsült apukaként tolt egyet a forgatások megkezdésén. Jovovich viszont csak hamar újult erővel tért vissza és azért az előzetesekből látszik, hogy cseppet sem fogja vissza magát az újabb felvonásban sem.

Alice megint a jó öreg Umbrella ellen száll harcba és naná, hogy megint akadnak majd kispajtásai, akik segíti a hullahordával való harcokat.

A zombik mellett természetesen a különféle szörnyek sem maradnak ki, hiszen a Resident Evil franchise ezek felvonultatásában igyekezett jeleskedni az elmúlt etapok során is. Most sem lesz másként, a jelenetvideóban az egyik ilyen fenevaddal ismerkedhetünk meg egy kicsit.

A karakterposztereken pedig a főbb hősük tűnnek fel.

Milla Jovovich természetesen megkapta a maga plakátját. Ám mellett visszatér a franchise-ban már korábban is látott Ali Larter és Iain Glen is. Illetve a xXx új felvonásában szerepet kapó Ruby Rose sem maradt ki a mókából.

A hölgyek pedig a szappanoperák egykori szívtiprójára, William Levy-re is felfigyelhetnek, aki most egy amerikai produkcióban igyekszik megmutatni, hogy nem egydimenziós színész, hanem akciózni is tud.