A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja Super Bowl előzetes

A Disney nem pihent az idei Super Bowl idején. Nem elég, hogy A galaxis őrzői 2. részének készítettek egy újabb kedvcsinálót, de az új Karib-tenger kalózai film is kapott egy előzetest.

Igen, esetünkben talán tényleg előzetesről beszélhetünk, hiszen bő egy perces anyagról van szó, amelyben több új képsort is láthatunk.

Ha a címet nem tudnánk és Johnny Depp sem lenne annyira ismerős még trutyival az arcán is, akkor bőven hihetnénk, hogy valami kalózos horrorfilm van készülőben. A korábbi előzeteshez képest talán most még borongósabb és sötétebb anyagot kaptunk. Viszont ennek okán jó néhány korábban nem mutatott pillanatot is elcsíphetünk.

Orlando Bloom visszatérését is megerősíti a videó, amire amúgy is lehetett számítani. Ami viszont érdekesebb, hogy olyan mintha Elizabeth Swan azaz Keira Knightley is feltűnne egy kicsit. A színésznő visszatéréséről korábban is lehetett pletykákat hallani, de a stúdió eddig nem igazán erősítette meg a dolgot.

Ami pedig biztos, hogy az új főgonosz, a Javier Bardem alakította Salazar kapitány tényleg elég komoly antihősnek tűnik. Talán a legerősebb ilyen karakter lesz a Karib-tenger kalózai franchise életében.

Ha a szeretet és új karakterek feltűnése nem volna elég, akkor a trailer elején egy hulla-madarat is kapunk, aki szegény elég rossz állapotban van, bár ez nem szegi kedvét és örömmel támad kalózokra.

Igencsak látványos és izgalmas filmre van kilátás. Bízunk benne, hogy a végeredmény tényleg jól sikerül. Johnny Depp-re is ráférne már valami ütős film, na meg elég sokat is kellett várni a Karib-tenger kalózai 5. részére. Így aztán feltételezzük, hogy a készítőknek volt idejük igazán kitenni magukért.

A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja 2017. május 25-én mutatkozhat be a magyarországi mozikban.

A Karib-tenger kalózia: Salazar bosszúja előzetes (trailer):

