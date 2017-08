Kegyetlenül látványos akciófilmet kaptunk

Rendkívül látványos és bizonyos értelemben magával ragadó akciófilmet kapunk a The Villainess-szel: a kegyetlenségében is abszolút dél-koreai filmben női bérgyilkos pusztít elképesztő tempóban, akciókamerával megmutatva.

Megérkezett a The Villainess újabb előzetese (a nyár folyamán a készítők már meglepték a nézőket kedvcsinálóval), s mit mondjunk, ismét a székbe szegezett minket a dél-koreai akciófilm. Talán az indonéziai Raid volt hasonló kaliberű film az elmúlt évekből. A The Villainess-t jegyző Byung-gil Jung rendezőről valószínűleg még nem hallottunk, de az biztos, aki látja majd az akciófilmet, az egy életre nem felejti el sem a direktort, sem a látottakat. A történetet nem mondanánk különösebben eredetinek: úgy tesznek, mintha meghalt volna egy nő, hogy aztán válogatott feladatokkal bérgyilkossá képezzék. A főszereplő az ígért lehetőséggel élve tíz év után a saját urává akar válni, új életet kezdene, a színészet felé fordul, de persze nem eszik olyan forrón a kását, korábbi élete nem hagyja elszakadni őt.

S innentől jön a trailerben látott elképesztő látványvilág. Kezdjük azzal, hogy sokszor akciókamerával vették a főszereplőt, azaz például nem távolról látjuk, amikor kiugrik egy ablakon, hanem mi is ugrunk vele, és a pofonok is egészen a kamera közelében csattannak- Van olyan, akinek a fejét a kamerának ütve ütik ki. Megdöbbentő, ahogyan nagy tempó mellett motoron szamurájkardoznak, s mindezt közvetlen közelről látjuk. A látvány beszippantja a nézőt, nem tud tőle szabadulni, hiszen ő maga is részese a verekedéseknek, a gyilkolásoknak, mindennek.

A művészfilmekről ismert cannes-i fesztiválon versenyprogram kívül már bemutatkozott a The Villainess, sőt néhányan már láthatták is, Dél-Koreában pedig már a nagyközönség is megismerkedhetett vele. Egyelőre mindenki odáig van érte, a mértékadó Rotten Tomatoes kritikai oldalon 80 százalékon áll. S a legfontosabb: a hétvégén Amerikában is mozikba kerül. A több mint kétórás film halálos bérgyilkosának szerepében a gyönyörű Kim Ok-vint láthatjuk.

Ti mennyire vagytok vevők az erőszak és az akciók ilyen ábrázolására? Örülnétek, ha Magyarországon is bemutatnák a világszerte egyébként nagyon várt The Villainess-t?