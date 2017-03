Kurt Russell felbukkan az új Galaxis őrzői 2 előzetesben

Komoly filmes kínálatra számíthatunk az elkövetkezendő néhány hónapban annyi szent. Májusban például a Galaxis őrzői térnek vissza a vászonra. Az új moziban Star Lord édesapja is feltűnik, akit Kurt Russell alakít. Az új előzetesben őt is láthatjuk.

Két hónap múlva már a Galaxis őrzői folytatására is válthatunk jegyet a moziban. A várva várt alkotás idén az első lesz a Marvel birodalomból, de koránt sem az utolsó, hiszen nyáron még egy Pókember filmmel minimum gazdagabbak leszünk, de Thor is támad majd a mozikban, ráadásul Hulkkal karöltve.

A Galaxis őrzői 2. részében visszatérő arcokkal biztosan találkozhatunk. Egyrészt az őrzőket alkotó csapat hiánytalanul visszatér. Star Lord, Gamora, Drax na meg Mordály és Groot is újból előkerülnek. Utóbbiból természetesen a bébi változatnak örülhetünk, na persze most is Vin Diesel „hangján”. Baby Groot már az első előzetesben is baromi szórakoztató volt és természetesen az új trailerből sem maradt ki. A főbb karakterek mondjuk amúgy is kapnak képsorokat, így például az Őrzők csapatának ugyan sem Nebula, sem pedig Yondu nem tagja, de őket is előkerülnek.

Egyelőre úgy tudni, hogy másik Marveles hős nem kap szerepet, de könnyen lehet, hogy valami meglepetés cameo-val készül nekünk James Gunn és stábja.

Ja és ne feledkezzünk meg a trailer legnagyobb dobásáról sem. Végre Kurt Russell is előkerül. A színész feltűnését már régóta rebesgették, sőt az is kiderült már, hogy Star Lord édesapját fogja alakítani. Az előzetesek során viszont még nem találkozhattunk vele. Most azonban őt is megmutatják a rajongóknak.

A nagynevek közül mondjuk Sylvester Stallone feltűnése várat magára, de egy soron következő trailerben talán róla is lelebbentik a fátylat.

A Galaxis őrzői 2 előzetes (trailer):