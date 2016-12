Life előzetes – Ryan Reynolds és Jake Gyllenhaal űrkalandja

Sajnos az elmúlt időszakban nem nagyon akadtak a mozikban igazi sci-fik. Na nem a Star Wars jellegű dolgokra gondolunk, hanem a kevésbé lézercsatákat ígérő alkotásokra. Denis Villeneuve új filmje az Érkezés azonban kellemes meglepetés lehet. Valamint a jövőre érkező Life is hasonló kategóriába tartozhat.

A Columbia Pictures égisze alatt készült Life című sci-fi tényleg ígéretes lehet. Egyrészt a rendező Daniel Espinosa neve is okot adhat a bizakodásra. Másrészt a szereplők között is találkozhatunk néhány jó nevű színésszel. Na meg nem utolsó sorban a sztori is olyan kellemes bizsergést okozhat.

Life esetében ugyanis egy Mars kutató expedíció és annak résztvevői kerülnek a középpontba. A kutatás legfőbb része természetesen az, hogy bebizonyítsák, igenes van élet a Marson. Hőseink úgy tűnik, hogy be is írhatják az ötöst, hiszen sikerrel járnak, tényleg rábukkannak egy élő organizmusra. Ezzel a felfedezéssel azonban saját magukat és az egész expedíciót komoly veszélybe sodorják.

Biztosan láttunk már hasonló alapötletet felvető sztorit, ennek ellenére a mozikba azért rég bukkant már fel hasonló. Ráadásul Daniel Espinosa is bizonyította már filmes rátermettségét. A Védhetetlen vagy A 44. gyermek című filmjei sem voltak rosszak, nem beszélve az Instant dohányról.

Aztán ott vannak a forgatókönyvírók Rhett Reese és Paul Vernick, akik legutóbb a Deadpool filmen dolgoztak, de korábbról a Z világháború is az ő szktriptjük alapján készülhetett. Ráadásul a páros jelenleg ezek folytatásain is ügyködik.

A szereplők között pedig ott van Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal és az utóbbi időben egyre felkapottabb Rebecca Ferguson is. Nem csodálkoznánk, ha egy maradandó film élmény volna a végeredmény. Titkon pont ebben bízunk.

Life előzetes (trailer):