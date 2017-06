Megérkezett Valerian végső magyar előzetese

Még friss és ropogós a napokban megosztott sci-fi képregény – legújabb, és egyben végső magyar előzetese.

Nehéz volt überelni a már eddig napvilágot látott teasereket, de úgy látszik, most sem kell csalódnunk, az új videó is rabul ejti tekintetünket. A jól ismert rendező Luc Besson már jártas a sci-fi, illetve más galaxisokat bemutató filmek terén. Akárcsak az Ötödik elem esetében, ebben a műben is egy új világba kalauzolnak el minket a készítők.

A „stílusteremtő” francia képregény alapján íródott film főszereplői Dane DeHaan (Valerian) és Cara Delevingne (Laureline) fiatal különleges – ügynököket alakítanak, kik a kormány megbízásából sokszor teljesítenek speciális küldetéseket. Most Alpha-ba, a csodákkal teli ezer bolygó városába látogatnak, melyet nagy veszély fenyeget, és a fiatalokon múlik a sorsa.

Az utóbb említett Cara-nak úgy látszik bejött a hollywoodi csillogás. Modell karrierje mellett már ezt az útját is szépen egyengeti, és kapja a jobbnál jobb szerepeket kasszasikerekben. A Valerian elkészülte után sem lazsál a fiatal tehetség, máris forgatja a „Life in a year” című drámát, melyet jövőre mutatnak be a nagyközönségnek.

Addig is marad nekünk a látványos szuper új előzetes, és a kalandokkal teli akció film, amit július 20-tól láthattok a hazai mozikban.

