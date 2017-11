Meryl Streep és Tom Hanks fényt derít a Pentagon titkaira

Teszik mindezt Steven Spielberg legújabb filmjében, negyvenhat évvel ezelőtt. A rendezőzseni új alkotásában Meryl Streep és Tom Hanks visszautaznak közel fél évszázadot a történelemben, hogy egy olyan égető problémával foglalkozzanak, amely napjainkban is nagyon aktuális.

A politikusok mindig veszélyt jelentettek a sajtószabadságra nézve. Erre tökéletes példa a Pentagon-iratok nyilvánosságra hozásának története is. A Pentagon titkai című történelmi dráma a Washington Post ’71-es jogi kalamajkáját mutatja be. Enyhén fogalmazunk, ha azt mondjuk, az amerikai kormány nem repesett az örömtől, mikor a lap titkosított iratokat publikált a vietnámi háborúról. Rengeteg elhallgatott információ került napvilágra, illetve kiderült, hogy a honatyák számos dologban hazudtak a polgároknak.

A kiteregetés nem csak az újság, hanem az ügyben érintettek jövőjét és szabadságát is kockáztatta. A két -többszörösen- Oscar-díjas színész valós karaktereket alakítanak. Hanks Ben Bardlee szerkesztőt, míg Streep Kay Graham-et játssza, akit a Washington Post első női kiadójaként tartunk számon. A hölgy hűségesen szolgálta szeretett sajtótermékét, hiszen pár évvel később, a Watergate-botrány cunamiját is hősiesen állta.

Az előzetest látva már az „Oscar-esélyes film” jelzőt is megkapta Spielberg rendezése, így igazi diadalmenetet futhat a jövő januári premierjét követően. Arról, hogy hazánkban mikor mutatják be, egyelőre nincs hír.