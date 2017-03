Mozgásban a Marvel új Vasembere Riri Williams

Az MIT hallgatói készítettek egy a Marvel Filmes Univerzumába hivatalosan nem besorolható, ám mégis ütős rajongói alkotást. Ebben a képregények új Vasembere, Riri Williams kapja a főszerepet.

A Marvel rajongók dörzsölhetik kicsit a mancsaikat az alábbi videó kapcsán. A felvételt az MIT hallgatói készítették és a filmben Riri Williams-t keltik életre. Arról már korábban is beszámoltunk, hogy az elmúlt évben a Marveles képregényekben egy új karakter jelent meg.

Az Invincible Iron Man 7. számában mutatták be a közönségnek Riri Williams-t, egy 15 éves mérnöki zsenit. A lány ugyanis megalkotta az Ironheart páncélt, majd a második polgárháborút követően át is vette Tony Stark helyét a képregényes világban. Ez azért történhetett meg, mert Stark a harcok során kómába esett.

Riri amúgy az MIT-n található alkatrészekből alkotta meg a páncélt, így nem is csoda, hogy az ottani hallgatók elgondolkoztak a mérnöki beállítottságú lány életre keltésén.

A rövid filmecskében Ayomide F. alakítja a lányt és egésze korrektül sikerült kis szösszenetről van szó.

Az egy nagy kérdés, hogy vajon Riri Williams, a Marvel Filmes Univerzumában felbukkan-e majd. Az biztos, hogy előbb-utóbb a most ismert színészek elbúcsúznak karaktereiktől, ahogy azt Hugh Jackman is tette.

Robert Downey Jr. szerződése homályos egy kicsit. Ugyanis többször is szóba került, hogy a maradék két Bosszúállók filmben láthatjuk majd. Legalábbis arra szól a szerződése. Ám aztán az Amerikai kapitány: Polgárháborúban is jutott neki szerep, sőt a hamarosan érkező Pókember: Hazatérésben is találkozhatunk majd vele.

Illetve időről-időre egy esetleges Vasember 4 is szóba kerül. Bár ez ügyben tényleg nem lehet abszolút semmi konkrétumot tudni. Előbb-utóbb azonban valaki biztos átveszi Tony Stark helyét, ha pedig a képregényes vonalat vesszük figyelembe, akkor Riri Williams lehet az illető.