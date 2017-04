Nagyon adja az Annabelle 2 előzetes

Az elmúlt napok lassan a horrorelőzetesek jegyében telnek. A Stephen King-féle Az után most az idei év egy másik izgalmasnak ígérkező horrorja, az Annabelle 2 is megkapta előzetesét.

Elég ütős előzetest kapott az Annabelle 2. része, amelyben a szörnyen gonosz játékbaba került a középpontba, akinek úgy tűnik, hogy az eredettörténetével ismerkedhetünk majd meg. Alapvetően lehet, hogy mi is csak legyintenénk, okunk is volna rá.

A Démonok között című horrorban felbukkant karakter önálló filmje izgalmasnak tűnt. Azonban John R. Leonetti, az operatőrből lett rendező nem tudott élni a lehetőséggel. Illetve attól függ honnét nézzük. Az Annabelle a kritikusok körében meglehetősen gyengén teljesített és 100%-ban a rajongók sem voltak elragadtatva. Az imdb-n például 5,4 ponton áll a film. Azért az nem valami vérmes. A bevételei adatok viszont meglehetősen azok voltak, így nem csoda, hogy a stúdió a folytatás mellett döntött.

A forgatókönyvírást nem vették el Gary Dauberman-tól, viszont a rendezői posztra egy tehetségesebbnek tűnő személyt választottak. David F. Sandberg neve az egész korrekt sikert elérő Amikor kialszik a fény című horrorból lehet ismerős. Nem is csoda, hogy ő kapta a feladatot. Ebben pedig jó eséllyel a producerek között megtalálható James Wan keze is benne van. Ő volt az, aki az Amikor kialszik a fény elkészítését is támogatta.

A történet szerint a babakészítő és felesége a lányuk halála után pár évvel úgy dönt, hogy vendégül látják a helyi árvaház kislakóit és egy apácát. A látogatók azonban csak hamar a babakészítő megszállt teremtményének kereszttüzébe kerülnek.

Az előzetes egész ütősre sikerült. Szerintünk David F. Sandberg képes lehet arra, hogy izgalmas filmet készítsen. A film a tengerentúlon 2017. augusztus 11-én érkezik, reméljük itthon sem kell rá majd sokat várnunk.

Annabelle 2 előzetes (trailer):