Nézd az előzetest! Az összes Pixar film egy univerzumban játszódik!

Azt a mindenit! Őszintén szólva eddig is lehetett sejteni, hogy a Pixar-filmek fedik egymást. A szemfüles nézők ugyanis olykor kiszúrhattak egy-egy easter egg-et. A stúdió azonban most egy videóval igyekszik tiszta vizet önteni a pohárba.

Hogy van-e összefüggés a Verdák és a Némó nyomában között? Hogy a túróba ne volna – csattanhat ki a válasz az emberből. Ugyanaz a stúdió gyártotta mindkét animációs filmet. Na igen, ez jogos, de ezen túlmenően is akad összefüggés a produkciók között. A sztorik ugyanis kvázi ugyanabban a filmes univerzumban játszódnak.

Néhányan sasszemű rajongó már eddig is sejtette ezt. Sőt néhányan különféle spekulációkat és elméleteket is felvezettek már.

Rajongói videókból is rengeteg készült, amelyen ezeket a rejtett utalásokat igyekeznek bemutatni. A dolog végére azonban most a stúdió maga igyekszik pontot tenni. A Facebookon, a Toy Story 4 oldalára ugyanis felkerült egy videó, amelyen ezeket a rejtett utalásokat veszik górcső alá!

Így már aztán minden egyértelmű! Nagyon érdekes videó, annyi szent.

A stúdió élete amúgy még a ’80-as évek közepén indult. Akkor többnyire rövidfilmekkel operáltak, például az évtized végén a Bádogjátékot mutatták be. Aztán jött a Toy Story, az Egy bogár élete vagy éppen a Szörny Rt.

Persze a Némó nyomában, a L’ecsó és a Verdák is a Pixar-gyárból kerültek ki, ezekre nagyrészt utalás is történik a most közzétett videóban.

A stúdió elmúlt évi sikere a Némó folytatásként számon tartható Szenilla nyomában volt, ami elég sikeresnek nevezhető. Idén pedig a Verdák bővül trilógiává. Jövőre folytatódik A hihetetlen család is, illetve a jelenlegi tervek szerint 2019-ben a Toy Story 4-re is számíthatunk.