Nézz körbe az új Resident Evil világban! – Itt egy 3D videó!

Izgalmas promóciós videó érkezett a január végén debütáló Resident Evil: Az utolsó fejezethez. A Milla Jovovich felvezetésében befutott anyagban 360°-ban tudunk körül nézni a rémséges világban.

Január 26-án kezdik vetíteni a magyar mozikban a Resident Evil franchise utolsó részét. Legalábbis a cím is erre utal és a készítők is azt ígérik, hogy ezzel, hét rész után pontot tesznek a sztori végére. Na mondjuk lehet egy esetleges siker nem zárja ki, hogy akár valami spin-off formájában ismét találkozzunk a sztorival.

A lényeg viszont az, hogy a marketing gépezet egyre csak dübörög az új Resident Evil mozi háza táján. Az előzetesek és spotok után most egy egészen különleges videó is jött, amelyet Milla Jovovich monológja vezet fel.

Ebben a néhány perces videóban arra is van lehetőségünk, hogy kicsit körbe nézzünk a film világában.

Egy nem túl bizalomgerjesztő helyen járunk. Körülöttünk hullák, az árnyak pedig igazán ijesztőek. Néha aztán lények is érkeznek, a vége pedig – talán ki is található – hogy nem alakul feltétlenül jól.

A film záró fejezetében Alice ismét szembe száll a gonosz vállalattal és a szörnyűséges lényekkel, utóbbiak között természetesen újabb mutánsok is feltűnnek majd. Ez persze nem is meglepő, hiszen a rajongók ezt el is várják.

Hősnőnk ráadásul visszatér a kezdetekhez, Racoon City-be, ahol néhány barátjával, szuperképességei nélkül, de a korábbi lendülettel próbál rendet tenni. A cél, hogy a világra szabadítsa az ellenszert, amivel semmissé lehetne tenni a T-vírust.

A filmet természetesen most is Paul W. S. Anderson rendezte, igaz a tervek szerint már évekkel ezelőtt bemutatták volna Az utolsó fejezetet, de Milla Jovovich gyermekáldás elé nézett, így egy kicsit csúszott a forgatás.