Nicky Jam kapja a főszerepet az új xXx 3 előzetesben

Vin Diesel jövőre nem csak Groot hangjaként lesz jelen a mozikban. Na meg nem is csak a család ellen fordul a Halálos iramban 8. részében. Bizony a xXx franchise is új erőre kap és ott is Diesel-é a főszerep.

Vin Diesel 2017-es mozis bemutatkozására pedig már nem is kell sokat várnunk. A stúdió ugyanis úgy időzített, hogy a xXx: Újra akcióban, már 2017 elején debütál a mozikban. Nálunk egészen pontosan január 19-től lehet jegyet váltani az újabb akcióorgiára.

Abban ugyanis biztosan lehetünk, hogy komoly és a fizikára fittyet hányó akciójelenetekre számíthatunk majd az újabb xXx moziban is. Persze ez eddig is így volt, a bevált recepten pedig nem illik változtatni. Az eddig érkezett előzetesek is ezt vetítették előre, sőt a mostani új, de elég rövid kedvcsináló is hasonló vonalon mozog. Persze a mostani trailer egy kis kiegészítéssel is él, Nicky Jam kapja benne ugyanis a főszerepet.

Az amerikai születésű zenészember először tűnik fel mozifilmben. Meglátjuk, hogy miként teljesít itt. Azt ugye tudjuk róla, hogy zenei fronton nem kell szégyenlősködnie. Legutóbb egy Enrique Iglesias-szal közös dalát játszották itthon a rádiók.

Az igazi húzónév mondjuk lehet nem ő a stáblistán, hiszen a xXx-ben Samuel L. Jackson is visszatér. Ám Donnie Yen-nek is osztottak lapot, valamin Tony Jaa is szerepet kapott. Női fronton pedig Nina Dobrev, Deepika Padukoneés Ruby Rose jelenthet erősítést.

Az új xXx-filemt D. J. Caruso rendezte, akitől korábban a Sasszemet vagy A negyediket láthattuk. Úgy tűnik most akció fronton mozgolódik nagyon, hiszen állítólag a G. I. Joe 3. részét is ő vezényelheti majd a közeljövőben.