Óriás szörnyektől hemzsegnek a King Kong film új előzetesei

Szerencsére röpül a 2017-es év is, így már nem is kell olyan sokat várnunk a Kong: Koponya-sziget premierjére. Ennek okán most négy TV spot érkezett, amelyben újfent óriás szörnyek kapják a főszerepet.

Azt hiszem az idei évben egyáltalán nem fogunk unatkozni a mozikban. Sokan szapulják a 2016-os év felhozatalát, nos úgy gondolom az idei páratlan évre ilyen tekintetben nem lehet panasz. Az év eleje is több jóságot tartogat, de tavasszal sem hagynak majd minket pihenni. Március elején robbanhat majd be a mozikba a Kong: Koponya-sziget.

Az új King Kong feldolgozás merőben más lesz, mint a korábban megismert szerelmes történet. Ez alkalommal egy keményebb változatot kapunk, ami a jövőben majd össze is fonódik a nem régiben bemutatott új Godzilla mozival is.

A legutóbbi Kong: Koponya-sziget előzetes már felfedte előttünk, hogy a szóban forgó szigeten nem King Kong lesz az egyetlen óriás fenevad. Ahogy láthattuk több ilyet is kapunk majd, bár azt talán nem is kérdés, hogy ki lesz a legnagyobb király a dzsungelben.

Most négy új, egyenként fél perces TV spot érkezett, amelyekben szintén erre hegyezik ki a dolgokat. A videók mondhatni hasonlóak, bár egy-egy új jelenetet azért el lehet csípni. A film ráadásul nem is csak felvonultatja ezeket az óriás lényeket, hanem Kong csetepatézni is fog velük. Ahogy nézzük egy polippal és egy hatalmas hüllővel mindenképpen meggyűlik majd a baja. Persze utóbbit vélhetően könnyen lerendezni majd a helikopter csapdosásban legnagyobb királynak számító King Kong, mint 2021-ben Godzillát.

Ha pedig a címszereplő óriásszörny nem elég érdeklődést keltő, akkor Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman vagy akár Samuel L. Jackson neve az lehet.

Kong: Koponya-sziget TV szpotok: