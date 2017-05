Parádés ütések a vásznon

A Kaliforniai álommal Oscar-díjat nyerő Emma Stone játssza el a legendás Billie Jean Kinget a Battle of the Sexes című filmben. A történet azt mutatja be, hogyan állt ki férfi játékos ellen a páratlan női teniszező.

Időközben újabb teniszes kedvcsináló érkezett a sportág és a mozi vélhetően nagy számú rajongóinak: megfilmesítik a legendás 1980-as wimbledoni döntőt, amelyben Björn Borg és John McEnroe vívott örökké emlékezetes csatát.

A svéd kiválóságot a honfitárs Sverrer Gudnason alakítja, míg az öntörvényű amerikai zsenit a maga területén nem kevésbé zseniális Shia LaBeouf viszi a vászonra. Akárcsak a Battle of the Sexes-t, a Borg vs McEnroe-t is ősszel várhatjuk a mozikba. A filmben egyébként feltűnik a Mamma Mia hamarosan készülő folytatásában is szereplő Stellen Skarsgard.