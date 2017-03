Rövid, de hatásos Halálos iramban 8 előzetes érkezett

Megérkezett a legújabb Halálos iramban 8 előzetes. A végeredmény meglehetősen rövid, azonban szerencsére még így is tartalmaz néhány új jelenetet.

Április 13-án futhat be a magyar mozikba a Halálos iramban 8. része. Ez a film kapott most újabb előzetest, ami igaz még egy perces sincs, de kicsit bevezet minket ismét a sztoriba, valamint néhány új jelenetet is feltár.

Az már korábban kiderült, hogy nagyot fordul a kocka hőseink életében. Dom (Vin Diesel) ugyanis bemutat majd egy pálfordulást és igazi rossz fiú lesz, még a családot is elárulja. Ez abszolút nem jellemző a jó öreg Toretto-ra és ráadásul az eddig előzetesek azért elég okosan nem adták meg a választ arra a kérdésre, hogy miért történik mindez.

Azonban Letty (Michelle Rodriguez) és Hobbs (Dwayne Johnson) is a rövidebbet húzzák. Utóbbi még börtönbe is kerül, ahonnét állítólag egy durva és látványos jelenet keretein belül old majd kereket. Sőt a visszatérő arcok között Deckard Shaw is felbukkan. Jason Statham karaktere pedig a korábbi előzetest elnézve az elárult csapatba kerül, aminek Hobbs persze nem feltétlen örül majd.

Az akciózás ez alkalommal is a világ leghajmeresztőbb pontjain zajlik majd. Ez alkalommal Kubába is kitérőt teszünk, az itt forgatott jelenetekből pár képkockát a mostani előzetes is elbírt. De járunk majd az USA-ban, sőt Izlandon is, ahol durva jégen kocsikázásra számíthatunk.

A csapat lendülete tehát nem hagy alább, durva akció van kilátásban április közepére.

A rendezést ez alkalommal F. Gary Gray vezényelte és a verebek azt csiripelik, hogy a franchise leghosszabb filmjét kapjuk majd, ami akár 160 perces is lehet.

A shownak pedig nem is lesz vége, hiszen még minimum két újabb felvonásra számíthatunk.

Halálos iramban 8 előzetes (trailer):

