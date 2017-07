Shia Labeouf átlényegülése – Itt az első Borg vs. McEnroe előzetes

Elkészült a minden idők egyik legnagyobb teniszmeccséről szóló film első trailere: Björn Borg és John McEnroe 1980-as döntőjéről készült film nagyszerűnek ígérkezik.

Borg vs. McEnroe címmel, Néhány sztár örökké ragyog mottóval adták ki a valaha volt egyik legnagyobb teniszmeccsről készült filmet. Az 1980-as döntőben nemcsak két zseni, hanem két öntörvényű klasszis csapott össze a svéd Björn Borg és az amerikai John McEnroe személyében. A látottak alapján kijelenthető, hogy a rivalizálás, a finálé minden izgalmát, minden emberi és kulturális különbségét, továbbá az óriási tétjét fantasztikusan visszaadó film került a mozikba.

Csak néhány szóval azért idézzük fel azt a bizonyos wimbledoni döntőt. A két csillag óriási, maratoni ötszettes csatát vívott, talán a történelem legjobb meccsét, amelyet a svéd klasszis nyert meg, s ezzel sorozatban ötödször lett övé a wimbledoni trófea. Két hónappal később McEnroe egyébként revánsot vett, hiszen ugyancsak öt játszmában legyőzte Borgot a US Openen.

A forrófejű McEnroe-t Shia Labeouf alakítja, és a látottak alapján nagyon úgy tűnik, élete eddigi legkomolyabb szerepét kapta meg, kíváncsiak vagyunk rá, hogy a közönség és a szakma mennyire fogja elismerni az átlényegülését. Borgot izlandi származású, de Svédországban felnövő színész, Svennir Gudnason játssza, ő élete első szerepével berobbanhat a köztudatba, hiszen a trailer alapján legalább olyan erős alakítást nyújt, mint Labeouf.

A film Svédországban garantáltan népszerű lesz, hiszen nemzeti hősről szól, és persze McEnroe miatt az Egyesült Államokban is érdekes lehet. Ráadásul mindkét színész igen élethűen hozza a teniuszcsillagot: tényleg mintha McEnroe-t hallanánk, amikor Labeouf mondja, hogy „you cannot be serious”.

Feltűnik a filmben az állócsillag Stellan Skarsgård, de benne lesz Robert Emms és Tura Novotny is. A filmet a dán Janus Metz Pderesen rendezi, és várhatóan még az idén bemutatják a mozikban.

Az alkotás azért is érdekes, mert néhány kivételtől eltekintve alig készültek teniszről szóló filmek, s magunkban hasonlítsuk össze, hány futballról, baseballról, amerikaifutballról vagy kosárlabdáról szóló filmet láttunk. Az idén azonban áttörés jön, hiszen a Borg vs. McEnroe mellett Steve Carell és Emma Stone főszereplésével érkezik a Battle of the Sexes is.