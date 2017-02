Super Bowl előzetesen A galaxis őrzői vol. 2.

Sejteni lehetett, hogy a Marvel sem hagyja szó nélkül a Super Bowl-t. A döntőre ugyanis összedobtak egy új előzetest a májusban érkező A galaxis őrzői vol. 2-höz. Ego-t ugyan továbbra sem mutatják, a trailer azonban így is elég vagány.

A Disney és a Marvel sem hagyhatta ki a lehetőséget. A Super Bowl ugyanis a tengerentúlon, de a világon is a legnézettebb sportesemény. Ilyenkor rengeteg filmes trailer debütál. A stúdiók igyekeznek kedvet csinálni a közeljövőben bemutatandó alkotásaikhoz.

A Marvel esetében ez mindenképpen A galaxis őrzői vol. 2., amely májusban mutatkozhat be a mozikban. Magyarországon május 4-én érkezik a végeredmény.

A várakozás hatalmas, hiszen James Gunn korábbi őrzős filmje is hatalmas sikert aratott. Talán még a várakozásokat is túlteljesítette. Ezzel pedig igazán magasra tette a lécet a folytatásnak. Erről már sok mindent lehetett hallani. Az a szerencsénk Gunn-nal, hogy szeret beszélni a filmjeiről. Persze nyilván Kevin Feige nem engedi neki, hogy mindent kifecsegjen, ám így is elég sok dolgot árult el a forgatások és az utómunkálatok idején is.

Ráadásul bennfentesek szerint a léc megugrása bőven sikerülni fog. Állítólag A galaxis őrzői vol. 2 túltesz az előző felvonáson. A helyzet pedig az, hogy az előzetest elnézve ezt nem is olyan nehéz elhinni. A korábban bemutatott trailer igazán ütős volt Mordállyal és Kicsi Groot-val a főszerepben. Nem is csoda, hogy nem régiben olyan pletykák is felröppentek, melyek szerint a két karakter önálló filmben is feltűnhet.

Az új trailer-ben egyelőre még mindig nem mutatják a Kurt Russell alakította Ego-t. Igaz a film főgonosza, Ayesha (Elizabeth Debicki) sem sokat látszik, de azért róla kapunk képkockákat.

Egy biztos nem lesz felejtős élmény a május eleje a mozikban.

A galaxis őrzői vol. 2. előzetes (trailer):

