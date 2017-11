Tíz Stephen King-film a Halloween utánra!

A movieweb.com oldal összegyűjtött egy tizes listát, amelynek segítségével visszaidézhetjük a halloweeni hangulatot.

Míg Magyarországon október vége és november eleje (konkrétan november 2.) a halottak napja, a tengerentúlon elsősorban a Halloween jut erről az időszakról az eszünkbe, s idehaza is egyre többen ünneplik ezt ijesztő jelmezekkel. Csakhogy Halloween elmúlt, és újabb egy évet kell várni, hogy ijesztő jelmezbe bújjunk, és a horrort ünnepeljük. De miért várjunk egy évet? A movieweb.com honlap összeszedett egy tízes listát Stephen King filmjeiből, amelyekkel megőrizhetjük még a borzongást.

10. Ezüst pisztolygolyók (1985)

Egy 11 éves fiú kerekesszékben él, s otthonában, a maine-i Tarkes’s Mills-ben gyilkosságok sora történik. Marty nővérével és alkoholista nagybátyjával próbálja kideríteni az igazságot.

9. Borzalmak városa (1979)

Az író Ben Mears (David Soul) visszatér szülővárosába, Salem’s Lotba, hogy könyvet írjon egy helyi kúriáról, és a 20 évig elhagyatott, most egy furcsa dealer által használt Marsten House lesz a téma. Úgy tűnik, a dealer és párja vámpír, s a történet persze bonyolódik… A Borzalmak városa volt Stephen King első televíziós adaptációja.

8. A kukorica gyermekei (1984)

Egy az országon keresztülvezető páros egy kisfiúba botlik egy autópályán, aki arra kényszeríti őket, hogy segítsenek neki. Megismerkednek a helyi közösség tagjaival, s furcsa dolgokban lesz részük…

7. Az (1980)

Bizony, a nemrég óriásira sikerült Aznak már 1980-ban született egy feldolgozása. A gyerekgyilkos bohóc története a gyengének tartott befejezés ellenére is hódított: akkor és most is.

6. Creepshow – A rémmesék könyve

A film különlegessége, hogy Stephen King ekkor debütált forgatókönyvíróként, sőt színészként is. A film sztárparádét hozott, Leslie Nielsen, Ed Harris és Ted Danson is szerepelt benne.

5. Christine (1983)

Arnie Cunningham alacsony önértékelésű főiskolás lány, akinek barátja próbálja felturbózni az önbizalmát. Arnie vesz egy Christine nevű használt autót, amelyet gonosz szellem bitorol…

4. 1408 (2007)

Az író Mike Enslin eltávolodik feleségétől, és hitét veszti mindenben, miután lánya meghal. Új könyve írásakor egy hotelbe látogat, s a Ne lépj be 1408 figyelmeztetés ellenére bemegy. A többit találjuk ki… John Cusack alakításáról is emlékezetes marad a film.

3. Kedvencek temetője (1989)

Dr. Louis Creed Maine-be költözve állattemetőt talál új házához közel. A lánya macskáját elüti egy teherautó, a szomszéd elviszi az indián helyre, ahol a macska életre kelhet. Életre is kell, de elég durva dolgok jönnek…

2. Carrie (1976)

A furcsa és kínos Carrie White (akit anyja mentálisan terrorizál, az osztálytársai pedig gúnyolnak) a telekinézis erejét birtokolja, és kínzói ellen fordul. A film a mozi történetének egyik legsokkolóbb végével fejeződik be.

1. Ragyogás (1980)

Aki látta, nem felejti Jack Nicholson őrült alakítását, mint Jack Torrance, aki egy elhagyatott szállodába költözve lassan családja ellen fordul. A rendező Stanley Kubrick kegyetlenül bánt a női szereplő Shelley Duvall-lal, igaz, kihozta belőle a legjobbat. Stephen King viszont elégedetlen volt azzal, ahogyan vászonra vitték a regényét, később tv minisorozat készült belőle.