Új előzetes és poszterek érkeztek A körök mozifilmhez

Kíváncsian várjuk, hogy vajon mi sül ki A kör 2017-ben érkező folytatásából. A köröket már 2016-ban szerették volna bemutatni, aztán mégis februárra tolták a premiert. Most új előzetes és néhány kedvcsináló plakát érkezett.

Továbbra sem derült ki, hogy a stúdió miért döntött úgy, hogy csak 2017 februárjában küldik a mozikba a gyilkos videokazettás horrorfilmet. Na persze nem is biztos, hogy kárálhatunk, hiszen az eredeti tervek úgy szóltak, hogy már 2015-re elkészül a film. De hát ugye jobb későn, mint soha.

Az első trailer talán olyan sok meglepetést nem tartogatott, a már jól ismert sztorit vázolta. Viszont azt most is fontos megemlíteni, hogy a készítők valamiféle csavart vittek azért a dologba. Sokat ők sem árultak el róla, de az már a szinopszisból kiderült, hogy főhősnőnk egy új videót is felfedez, a már ismert képanyagban. Kicsit homályos, hogy pontosan miről is van szó, de hátha jó értelmet nyer majd mindez a februári premier idején.

Az új előzetes mondjuk kicsit rövidke, de legalább mindenkinek gyorstalpaló módszerrel vázolja, hogy miről is van szó.

Volt egyszer egy lány, akinek nem merték kimondani a nevét. Halálakor bosszút esküdött fájdalommal teli élete miatt, így amikor megnézed a történetét már csak hét napod maradt az életből. Ő sosem felejt és sosem bocsát meg.

A rövidke előzetest néhány új plakáttal igyekeztek kompenzálni. Ezekből több is érkezett.

Bízunk benne, hogy F. Javier Gutiérrez ez alkalommal sem vall szégyent rendezőként. A végeredményben pedig a kevésbé ismert színészek mellett azért néhány ismerősebb arc is feltűnik majd. Így például Vincent D’Onofrio és az Agymenők sztárja Johnny Galecki is feltűnik majd A körökben.

Poszterek:

A körök előzetes (trailer):