Új előzetest kapott a beteg The Belko Experiment horror

Habár James Gunn az elmúlt időszakban leginkább A galaxis őrzői 2. részének elkészítésével volt elfoglalva, azért volt ideje arra is, hogy egy másik nagy szerelmének a horrornak hódoljon. A felügyelete alatt készülhetett el a The Belko Experiment, aminek második előzetese is elég súlyos filmet ígér.

James Gunn talán világszerte elsősorban az említett Marvel film kapcsán ismert. De tudni érdemes, hogy korábban a Slither – Féltél már nevetve? című film is az ő kezei közül került ki, az pedig inkább egy fajta beteges horrorfilm.

Nos Gunn az elmúlt időszakban kicsit megint hódolt ennek a zsánernek és megírta a The Belko Experiment forgatókönyvét. A rendezést pedig egy ausztrálra bízta, arra a Greg Mclean-re, aki annak idején a Wolf Creek című horrorral hívta fel magára a figyelmet. A végeredmény egy egészen ütős horror film lehet, amiben talán majd a vérengzéssel sem fognak spórolni.

A történet amúgy A legyek ura és a Battle Royale keverékének tűnik, de mégis egészen eredeti.

Dél-Amerikában járunk, ahol egy amerikai cég egyfajta vesztegzár alá kerül. Ismeretlen erők ugyanis lezárják az egész épületet, a bent dolgozó 80 ember pedig mondhatni egy egészen egyszerű, de rémségesen brutális feladatot kap. Két órán belül harminc munkatársnak meg kell halnia, máskülönben a szörnyű kísérlet kiötlői ölnek meg hatvanat.

A kísérlet ellen vélhetően eleinte többen lázadnak majd, de ahogy az előzetesből is látszik lesz, aki inkább a saját bőrét menti, ha kell súlyos áldozatok árán.

A The Belko Experiment főbb szerepeiben John Gallagher Jr., Sean Gunn, Tony Goldwyn, Michael Rooker és Abraham Benrubi tűnik fel.

A tengerentúlon március 17-én esedékes a premier. Bízunk benne, hogy lesz hazai forgalmazó, amelyik felfigyel erre a produktumra és mi is láthatjuk majd a hazai mozikban James Gunn agymenését.

The Belko Experiment előzetes (trailer):