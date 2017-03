Újabb titokra derül fény A Karib-tenger kalózai 5. új előzetesében

Az idei évben kedvenc kalózunk, Jack Sparrow is visszatér a vászonra. A történet az eddigiekhez hasonló sémát követi, az ellenség azonban most minden eddiginél szörnyűbb.

Johnny Depp az elmúlt hónapokban leginkább botrányairól volt híres. A válása meglehetősen viharosra sikerült és csúnya titkok láttak napvilágot. Ezt követően pedig a színész elképesztő fényűzésbe kezdett. Két kézzel szórja a pénzt, összeveszett a managementjével is, nem rég pedig azt találta ki, hogy Los Angelesben lévő házait egy földalatti alagúttal szeretné összekötni, hogy békében tudjon köztük közlekedni.

Májusban talán valamelyest változik a helyzet és ismét azért emlegetjük a színészt, mert parádésan alakította Jack Sparrow kapitányt. A karakter mondjuk vélhetően kisujjból is megy a színésznek, a kalóz pedig most újabb kalamajkába keveredik.

Egyes vélemények szerint kész röhej, hogy a készítők ötödik alkalommal is ugyanazt próbálják meg eladni és tény, hogy kicsit egy kaptafára húzzák a franchise egyes részeit, viszont mivel meglehetősen kevés a kalózos sztori, ezért lehet létjogosultsága A Karib-tenger kalózai ötödik felvonásának is.

Azt már eddig is tudtuk, hogy ez alkalommal a Javier Bardem alakította Salazar kapitánnyal akasztja össze Sparrow a bajszát. Az új előzetesben viszont az is kiderül, hogy Salazar nem véletlen akar bosszút állni, korábban ugyanis Sparrow szörnyű dolgot tett vele. A trailerben amúgy egy fiatal Jack Sparrow-val is meglepik a rajongókat.

CGI parádét, robbanásokat, ütős látványt és némi humort ígér hát A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja, amelybe még egy szellemcápát is sikerült belezsúfolni.

A hírek szerint Orlando Bloom is visszatér valamilyen formában, bár őt még rejtegetik, az újoncok közül azonban Kaya Scodelario és Brenton Thwaites is megmutatja magát.

A Karib-tenger kalózai 5. előzetes (trailer):