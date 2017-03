Űrvihar előzetes – Gerard Butler katasztrófafilmje brutális lesz!

Ha azt hitted, hogy a 2017-es év majd elmúlik valami CGI-vel dúsított és sztárokkal telepakolt katasztrófafilm nélkül, akkor tévedtél. Idén a Geostorm támad Gerard Butler, Abbie Cornish és Ed Harris főszereplésével.

Az a helyzet, hogy egykor egészen korrekt katasztrófafilmeket gyártottak az Álomgyárban. Újabban viszont meglehetősen silány és lapos iparos munkák születnek. A vihar magja abszolút felejtős volt, a Dwayne Johnson főszereplésével készült Törésvonal pedig látványos volt, de talán sosem lesz olyan klasszikus, mint a Twister annak idején.

A témában mondjuk azért akadnak jó darabok is. Roar Uthaug Bolgen (Wave) című alkotása annak idején a legjobb 10-be is bekerült az idegen nyelvű filmek között, végül mondjuk abban az évben a Saul fia nyert, a lényeg viszont, hogy korrekt alkotás volt. A tengerentúli darabok viszont eléggé egy kaptafára épülnek.

Sajnos úgy tűnik a Geostorm esetében is hasonló a helyzet. Akadnak összedőlő hidak, zuhanó repülők, cunami és mindenfelé menekülő emberek és a sztorit is próbálták cifrázni, nem beszélve a szereposztásról, de talán mégsem jön lázba az ember.

A történet szerint a jövőben járunk, az emberek pedig a műholdak segítségével képesek befolyásolni az időjárás alakulását. Azonban istent játszani veszélyes. Az egyik műhold meghibásodása után szörnyű természeti katasztrófák történnek. A műhold megjavításával pedig Gerard Butler-t és csapatát bízzák meg.

Nagyjából ennyi, mindez természetesen látványos megvalósítva, CGI-vel teletömve.

A trailer komolyan hangoztatja, hogy a Függetlenség napja producereitől. Amivel a legutóbbi Függetlenség napja óta talán nem is olyan vagány dolog dobálózni. Másrészről pedig Dean Devlin producer hirtelenjében rendezőként vállalt munkát. Mozifilm esetében először, aminek azért lehet érdekes eredménye. Devlin munkáját mondjuk Danny Cannon is segítette, aki rendezői munkát látott el a Gotham és a Nikita sorozatok esetében, de az 1995-ös Dredd bíró is az ő nevéhez fűződik.

A tengerentúlon októberben debütál a Geostorm. A hazai megjelenésről egyelőre nem érkezett hír.

Űrvihar előzetes (trailer):