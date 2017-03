Ütős az utolsó Kong: Koponya-sziget előzetes

Most már tényleg csak napok választanak el minket a Kong: Koponya-sziget premierjétől, így éppen időszerű, hogy befusson az utolsó előzetes, amely talán az eddigi leghangulatosabb lett.

Ha eddig bármilyen kétségeid is voltak azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e jegyet váltani a március 9-én érkező Kong: Koponya-szigetre, akkor a most érkezett utolsó előzetes vélhetően eloszlatja őket. A végső trailer ugyanis zseniálisra sikerült. Néhány új jelenetet is tartalmaz és vélhetően korrektül zanzásítja azt, ami ránk vár.

Akcióorgia, látványos jelenetek és minden idők legnagyobb óriás majma. Szükség is volt arra, hogy a szőrmók nagyot nőjön, hiszen pár éven belül egy Godzillával közös filmben brillírozhat, ahhoz pedig nem szabad kismiskának lennie.

Az új előzetesbe a látványos akciójeleneteken túl néhány vicces dolog is fért, jól mutatva azt, hogy azért könnyedebb dolgokra is számíthat majd az ember. Kőkemény durvulás amúgy sem lesz, hiszen PG-13-as besorolást kapott a tengerentúlon a film, idehaza pedig 16-os karikával megy majd.

A mostani trailerből az is kiderül, hogy miként szervezték be Tom Hiddleston karakterét, de az Oscar-díjas Brie Larson is megmutatja magát. Na meg a címszereplő sem bujkál nagyon, hiszen vele kapcsolatban is vannak korábban még be sem mutatott jelenetek.

Ahogy pedig az a Godzilla film esetében volt, itt sem egyetlen óriás szörnnyel lesz dolga hőseinknek. Sőt itt aztán hatványozottan fordul elő minden ami nagy, hiszen különféle hüllőszerű lények mellett hatalmas polip és néhány talán első blikkre jámborabbnak tűnő állat is felbukkan. Gondolom felvezetve ezt az univerzumot, amit siker esetében hétszentség , hogy még tovább szeretne majd bővíteni a Legendary Entertainment és a Warner Bros.

Kong: Koponya-sziget előzetes (trailer):

