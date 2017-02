Zseniális lett a John Wick 2 Super Bowl előzetese is!

A Super Bowl idején a stúdiók igyekeztek beizzítani a marketinggépezetet és a közeljövőben érkező nagydobások mind előzeteseket és reklámokat kaptak. Az egyik kedvencünk kétségkívül a John Wick 2 előzetes. Nagyon pazar lett.

A vásznon már több bérgyilkos is tiszteletét tette. Köztük ráadásul sok népszerű figura is volt, függetlenül attól, hogy kenyérkereső foglalkozásuk nem a legempatikusabb. Ezen a fronton az elmúlt években kétségkívül John Wick azaz Keanu Reeves számított a legnagyobb kedvencnek. A 2014-ben bemutatott film ugyanis hatalmas sikert aratott, a színészt pedig egy csapásra emelte vissza a sztárok sorába. Lehet csak az én személyes véleményem, de ez a filmje még a Mátrixot is überelte – na mondjuk ízlések és pofonok.

A John Wick 2. része február 23-án landol a mozikban. A Super Bowl előzetes pedig nem hagyta ki a Valentin-nap közelségét. A sporteseményre készült trailer ugyanis mondhatni ezzel viccelődik egy kicsit. Pontosabban A sötét ötven árnyalatára tesz óvatos célzásokat. Kiemelve ezzel a beharangozót a többi filmes trailer közül.

Nem tudom mennyire érdemes fejtegetni a háttérben meglapuló okokat, de tavaly is volt egy film, ami többek között a Valentin-napra tett óvatos utalásokat. Igen, a Deadpool-ra gondolok. Annak meg ugye hamarosan készül a folytatása, amelyet történetesen az a Chad Stahelski rendezhet, aki a John Wick második részét is vezényelte. Persze mindegy is, hogy akár kicsi összefüggés van-e a dolgok között. Az tény, hogy a John Wick 2 Super Bowl reklámja kiválóra sikerült.

Néhány új jelenet is belefért és új fent biztosítottak minket arról, hogy egy felejthetetlennek tűnő akcióorgiát kapunk, ami továbbemeli majd John Wick kultuszstátuszát.

John Wick 2 előzetes (trailer):

John Wick 2 film adatlap előzetesekkel és hírekkel!