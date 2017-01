Zúzós lett A galaxis őrzői 2 nemzetközi előzetese!

Míg várjuk A galaxis őrzői 2. részének újabb előzetesét, addig befutott egy nemzetközi trailer, ami az elsőre hajaz, de néhány új képsort is megpillanthatunk benne.

Már hetek teltek el azóta, hogy a Marvel bemutatta az első teljes hosszúságú A galaxis őrzői 2 előzetest. Az igazán szórakoztató képsorok abszolút felcsigáztak minket a májusban érkező szuperhősfilmet illetően. Na meg azóta is váruk, hogy újabb anyagokat pillanthassunk meg.

Nos ez utóbbira még nem teljes egészében nyílik lehetőség. A stúdió egyelőre nem tájékoztatott arról, hogy mikor szándékoznak bemutatni a második számú előzetest. Ám a nemzetközi piacra szánt trailer már felkerült a világhálóra. Ez tulajdonképpen a már jól ismert első előzetest egy kicsivel bővebb változata, amit azért érdemes csekkolni.

A videóban természetesen most is elsősorban Kicsi Groot kapja a főszerepet. Illetve azért azt is láthatjuk, hogy az Őrzők miként veszik fel a harcot az Abilisk szörnnyel szemben.

Egy biztos, a trailerből kiderül, hogy Kicsi Groot-ra nem igazán érdemes detonátort bízni. Illetve az is, hogy habár méretei teljesen mások, mint az előző részben, azért az ereje a régi.

Gunn ráadásul úgy tűnik továbbra is humoránál lesz. Az első rész egyik ikonikus jelenete volt, amikor Mordály Groot vállán szállt szembe az ellenséggel. Most a helyzet a méretekből adódóan pont fordított.

Groot és Mordály mellett persze az Őrzők további tagjai is visszatérnek, Star-Lord, Drax és Gamora sem maradnak ki a buliból. Illetve Michael Rooker (Yondu) és Karen Gillan (Nebula) karakterei is visszatérő ismerősök lesznek.

A folytatásban viszont Kurt Russell is fontos szerepet kap. Sőt Sylvester Stallone is feltűnik majd A galaxis őrzői 2. részében.

A galaxis őrzői 2 nemzetközi előzetes (trailer):