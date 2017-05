Magyar cím (Korhatár): Valerian és az ezer bolygó városa (12E)

Eredeti cím: Valerian and the City of a Thousand Planets

Műfaj: Akció, Sci-fi

Játékidő / Technikai információ: 137 perc / 2.35 : 1

Mozipremier (USA): 2017. július 21.

Mozipremier (Magyar): 2017. július 21.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Luc Besson

Forgatókönyvíró: Luc Besson

Filmstúdió: STX Entertainment, Universum Film, Lionsgate

Magyar forgalmazó: Big Bang Media

